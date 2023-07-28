Tarım Orman-İş Başkanı Şükrü Durmuş: Dertleri yangın söndürmek değil

Yayınlanma: 28.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 03:30

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), aldığı kararla orman yollarından 25-30 metre içeri doğru uzanan ağaçları kesmeye başladı.

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, OGM’nin “Orman yangınlarını önlemek için orman yolundaki her 3 ağaçtan 2’sinin kesilmesi” kararına tepki gösterdi.

(Şükrü Durmuş)

Durmuş şöyle konuştu:

“Oysa ki OGM, 184 yıllık bir kurumdur ve geçmişte de orman yolları vardı. Bugün Türkiye’de orman yolları ağı, karayollarının 3 katıdır. 276 bin km uzunluğunda yol ağımız var. Bu emir uygulandığında ve bu ağaçların tümü kesildiğinde korkunç bir yıkım ortaya çıkıyor. 2060’a kadar kesilmesi gereken ağaçları şimdiden kesmiş oluyorlar. Bu yaklaşık 50 milyon metreküp ağaç eder, yani çok büyük bir sayı çıkıyor ortaya. Bu kararın sebebi, mobilya sektöründe sunta, MDF gibi ürünler için ahşap ihtiyacı olması. Hammadde temininde sıkıntı çeken çokuluslu şirketler var ve kesilen odun onlara satılıyor. Yani OGM’nin derdi aslında yangını söndürmek değil. Ağaçlar kesiliyor ama yol kenarı temizlenmiyor. Ağaçların enkazı yani dalları ve yaprakları, esas tehlike oluşturan kısımları, olduğu yerde bırakılıyor ve bunlar ateş tutuşturucu olarak kalıyor. ‘Yangınları önleyeceğiz’ dediler ancak gerçek niyetin o olmadığı ortaya çıktı. Tam aksine yangını artıracak şeyler, kurum eliyle yapılıyor. Kurum, yalan söylüyor ve görevi kötüye kullanarak suç işliyor. Tam bir fiyasko ve kötülük yaşanıyor. Bunu yargıya taşıyıp suç duyurusunda bulunacağız.”

