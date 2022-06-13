Tokat’taki taşocağına karşı açılan davada bilirkişi keşfi yapıldı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

AKP’li Turhal Belediyesi, Çaylı Köyü Eğertepe mevkiinde hiçbir yasal izin dahi çıkmadan taşocağı açmak için çalışmalara başladı. Taşocağı açma girişimine karşı köylüler, “Çaylı köyüne taşocağı istemiyoruz” diyerek harekete geçti. Köylüler taşocağına karşı Eğertepe mevkiinde ve Turhal Belediyesi önünde eylemler düzenlendi.

Çaylı köylüsü Erdinç Bin, taşocağı projesiyle ilgili Tokat Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararının iptali istemiyle Tokat Valiliği’ne karşı dava açtı. Köylü Bin tarafından açılan davada keşif ve bilirkişi incelemesi kararı verildi.

KEŞİF YAPILDI

Keşifte Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden bilirkişiler bölgede incelemelerde bulundu. Keşife Çaylı Köylüleri ile CHP, HDP, HKP, SOL Parti temsilcileri katıldı.

Köylüler mevcuttaki var olan taşocağını, kil ocağını, kil ocağından çıkan suları, bölgede bulunan su kuyularını, usulsüz açıldığı iddia edilen yolları heyete gösterdi. Bilirkişi keşif tutanağının 30 gün içinde hazırlanacağı belirtildi.

"ÇEVREYE DÖNÜŞÜ OLMAYAN ZARARLAR VERECEKTİR"

Konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr’ye konuşan Erdinç Bin şu ifadeleri kullandı:

“Bilirkişiler raporlarını bilim ışığında yaparlarsa ‘ÇED gereklidir’ kararının çıkması için hiçbir engel yoktur. AKP’li Turhal Belediyesi Eğertepe’ye taşocağı yapmaktan derhal vazgeçmelidir. Taşocağının açılması demek temel geçim kaynağımız olan tarım ve hayvancılığı bitirir. Bizim mücadelemiz cennet ülkemizin bir avuç para babası tarafından yok edilmesine karşı verilen bir mücadeledir. Bizim mücadelemiz geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yaşanılabilir dünya bırakma mücadelesidir.”