Tunç Soyer: Zeytin için direneceğiz

19 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

İzmir Seferihisar’da düzenlenen Zeytine Sadakat Buluşması’na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Zeytin bizim için en önemli değerlerden biri. Bu kâinatta insanlıktan bile eski. Zeytine saygıda kusur etmemek gerek” dedi.

(Yurttaşlar Soyer’i alanda “Yetti gari”, “Zeytin Ağaçları Yalnız Değildir”, “Tarım Alanlarımızın Yok Olmasına İzin Vermeyeceğiz”, “Kuşlar Nefes Almak İstiyor” dövizleriyle karşıladı.)



Seferihisar’ın Orhanlı köyünde yapılan Zeytine Sadakat Buluşması’yla üreticilere 1500 zeytin fidanı dağıtıldı. Törende konuşan Başkan Soyer, “Zeytin fidanı dağıtımına başlarken amacımız aslında Meclis’e intikal eden ‘Zeytinliklerin Madene Açılması’yla ilgili yasa tasarısının iptalini dillendirmek, onunla mücadele etmekti. Çok şükür geri adım attılar yine vazgeçtiler. Bunun heyecanını yine beraber paylaşalım. Onlar defalarca deniyorlar. ‘Acaba direnç görmezsek bu defa başarır mıyız?’, ‘Direnç görmezsek zeytinlikler madene açılır mı?’ diye uğraşıp duruyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz” dedi.

‘ÇOCUKLARIN İSTİKBALİ’

Soyer, “Bu koskoca kâinatta binlerce yıldır biz hep mahvetmişiz bu güzelim doğayı. İnsanın içi parçalanıyor ama bir çare var. Bunu durdurmak mümkün. Küresel iklim kriziyle mücadele doğaya sahip çıkmaktan geçiyor. Bu kâinatta mutlulukla, huzurla yaşayabileceğiz. Olağanüstü güzellik aynı zaman da da ekmek. Zeytin çoluk çocuğun istikbali. Bu cennete sonuna kadar sahip çıkacağız kimsenin kuşkusu olmasın. Orhanlı’yı jeotermale de madene de teslim ettirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

5 MİLYON FİDAN

Tarımsal destek programı kapsamında bugüne kadar İzmir genelinde üreticiye 2.5 milyon zeytin fidanı olmak üzere toplamda 5 milyon fidan dağıtımı yapıldı.

‘BUĞDAYI İTHAL EDER DURUMA GELDİK’



Bütün zenginliklerin kaybedildiğini dile getiren Soyer, “Dünyanın en büyük 7 ekonomisinden biriymişiz İktisat Kongresi’nin yapıldığı yıllarda. Enerji ihtiyacının yüzde yüzünü bu topraklardan temin ediyormuşuz. Buğdayı dünyaya satarken ithal eder hale geldik. Bir şey değişecek, her şey değişecek. Yepyeni ülkeyi bu güzel topraklarda birlikte kuracağız” dedi.

