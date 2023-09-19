Usule uygun yapılmayan yıkım Adıyaman’ı toza boğdu…

Yayınlanma: 19.09.2023 - 19:06

Güncelleme: 19.09.2023 - 19:06

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler Adıyaman’da da yıkıcı etkisini göstermişti. Depremin ardından sürecin etkili bir biçimde yönetilememesi de kamuoyunca eleştirildi.

Usule uymadan ve sulama yapılmadan yıkılan hasarlı binalar da yurttaşların yaşamını olumsuz etkiliyor. Bunun son örneği de Adıyaman Merkez’de meydana geldi.

Sulama yapılmadan ve usulsüz bir biçimde yıkılan bir bina çevreyi toza boğdu. Türkiye Petrolleri Ortaokulu civarında bulunan bir sitenin yıkımı sırasında çekilen görüntüler sürecin etkili bir şekilde yürütülmediğini gözler önüne serdi. Bir grup öğrencinin sırtlarında okul çantasıyla panik halinde kaçtığı görüldü.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, söz konusu duruma tepki gösterdi.

Buluş, “Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek bir sorumsuzluk ile bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Bu işlemlerin yurttaşların yaşam ve sağlık koşullarını hiçe sayarak yapılmasının bir açıklaması olamaz. Bir an önce kentin yetkililerini bu ciddi sorun ile yüzleşmeye ve sorunu çözmeye davet ediyorum” dedi.