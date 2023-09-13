Adıyaman'daydı... Cumhuriyet gündeme getirdi facianın eşiğinden dönüldü

Yayınlanma: 13.09.2023 - 15:23

Güncelleme: 13.09.2023 - 15:23

Deprem bölgesinde yapılması planlanan konutların ihaleleriyle ilgili tartışmalar sürerken, Adıyaman İndere’de bir deprem konutunun inşaatındaki görüntülere Cumhuriyet ulaşmıştı. O görüntüler ihmalleri ortaya çıkardı.

Emlak Konut GYO’nun deprem konutlarında çekildiği belirtilen görüntülerde demir kolonların içerisinde betonların olmadığı görülüyordu. Cumhuriyet’in haberinin ardından konutların yıkımına başlandığı öğrenildi.

YIKIMINA BAŞLANDI

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurahman Tutdere, “Söz konusu inşaatta incelemelerde bulunduk. Bazı uygulamaların doğru bir şekilde yapılmadığı için ortaya bir sorun çıktığını gördük. İlgili kısımların yıkımına başlandı” ifadelerini kullandı.

Sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Tutdere, “Firma yetkilileri de bununla ilgili ihmali kabul etti. Daha tedbirli olacaklarını ifade ettiler. Yurttaşlarımızın sağlıklı konutlara kavuşabilmesi için biz de sahada incelemelerde bulunup çalışmalar yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.