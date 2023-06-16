Uzmanlar Cumhuriyet'e açıkladı: Seller neden oluyor?

Yayınlanma: 16.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 03:00

Yaşanan iklim değişikliği ve çevrenin yanlış politikalarla yönetilmesi sonucunda Türkiye her yıl sel felaketiyle sarsılıyor. Son olarak Samsun, Trabzon, Ankara ve Kırıkkale gibi şehirlerde sel felaketi yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl Türkiye geneli mayıs yağışı 44.4 kilogramken bu yıl 66.8 kilogram olarak ölçüldü. Artan sağanak yağışlar yurt genelini etkisi altına aldı. Yaşanan kuraklık ise sel olaylarını tetiklemeye başladı.

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan uzmanlar şehir planlaması ve ormansızlaşmaya dikkat çekti.

(Pelin Pınar Giritlioğlu)



‘PLANLAMALAR DOĞRU YAPILMIYOR’

Kentlerde yaşanan nüfus artışı ve yoğun yapılaşmaya değinen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu, “Bir şehrin altyapısı olmadan üstyapısı oluşturuluyor. Altyapının direncinin üstüne yapılaşma, nüfus yoğunluğu ve plansızlık yaşanınca da sel felaketleriyle baş edilemiyor. Sanayi, yeşil alan, konut ve park gibi bölgeleri doğru planlamadan kentler oluşturulunca bu tarz sorunlar yaşanıyor. İklim kriziyle de birlikte sorun giderek artıyor” dedi.

Şehirlerin planlanırken üst ölçekli planlamaların yerine getirilmediğini belirten Giritlioğlu, “Kentler alt ölçekli planlama yani nüfus esas alınarak yapılıyor. Bununla beraber rant odaklı yapılaşma yaşanıyor. Aynı şekilde düzenlenen ihalelerin kimlere ve nasıl verildiği de önem taşıyor. Ayırca zemin altında bulunan işletmelere belediyeler ve yetkililer tarafından ruhsat verilmemesi gerekiyor. Merdiven altı tesislerin hâlâ daha çalışıyor durumda olması sel yaşandığında sorunları da beraberinde getiriyor” diye konuştu.

(Ahmet Hüsrev Özkara)



‘EROZYONA MÜSAİT BİR ÜLKE’

Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara da Türkiye’nin erozyona müsait bir ülke olduğunu söyledi. Özkara, “Mevcut ormanları korumamız ve arazide oluşabilecek erozyonu minimuma indirmemiz gerekiyor. Buna karşın biz tam tersini yaparak ormanlardaki aşırı üretim ve saha bölünmelerine izin veriyoruz. Ormanların içi boşaltıldı. Göstermelik ağaçsız orman sayılarında artış var” ifadelerini kullandı.

Özkara şunları ekledi: “İklim değişikliğinin önüne geçmek için ormanın yapısal özelliğinin korunması lazım. Ağaç sayısı düştükçe sel felaketi ve erozyonun etkisi artıyor. Ormanları yok edemeyiz.”

(Yusuf Demir)



Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir ise son yağışları değerlendirdi. Haziran ayının yaşanmasına karşın yaz mevsiminin gelmediğini belirten Demir, yağışlar sonrası ciddi bir kuraklık riskinin ortaya çıkacağını tahmin ettiğini belirtti.