Uzmanlar, Salda Gölü'nde doğal olmayan müdahalelerle ekosistemin çökertildiğini vurguladı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 04:00

Suyun yanlış kullanımı ve kuraklıkla beraber Burdur’daki Salda Gölü’nde su çekilmesi hızlandı. Salda Gölü Koruma Derneği tarafından paylaşılan görsellerde kumsalın siyahlaşmaya başladığı görüldü. Yıllarca tam koruma istenen gölün etrafında ise millet bahçesi projesine başlandı. Uzmanların “Ayak bile basılmamalı” dedikleri göl, turistlerin akınına uğruyor.

Hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, Salda Gölü’nde yaşanan kararmaları Cumhuriyet’e anlattı. Kararmanın su çekilmesinden kaynaklı olduğunu söyleyen Kesici, “Gölde bulunan magnezyum ve minerallerin, mavi yeşil alglerle girmiş olduğu biyomineralizasyon sonucu hidromagnezit oluşumu yaşanıyor. Bu da göl çevresindeki kumlara beyaz rengini veriyor. Ancak Salda’nın ekosistemi çökmeye başladı” dedi.

Salda Gölü'nde kararmalar oluşmadan önceki hali.

Tarımın da baskı yarattığını belirten Kesici, “Gölü besleyen derelerin önü kapatıldı. Ayrıca tarımla birlikte yeraltı suları çekiliyor. Salda yıllarca kendi doğal dengesindeydi. Ne zaman insanlar müdahale etti, kararmalar başladı” diye konuştu.

Kesici, “Gölü kurtarmak için uzaktan bakmamız gerekiyor. Millet bahçesi projesinden vazgeçilmeli. Etrafında yapılaşmaya izin verilmemeli. Salda’nın koruma alanı genişletilmeli. Yoksa gerçekten kaybedeceğimiz bir döneme giriyoruz” dedi.