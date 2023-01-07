Validebağ'da hukuk kazandı: Koruya çökmenizi engellemeye kararlıyız

Yayınlanma: 07.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 07.01.2023 - 02:00

Bunun üzerine 562 gündür bölgede nöbet tutan Validebağ Gönüllüleri, Validebağ Korusu’nda toplanarak bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına yurttaşların yanı sıra Üsküdar Belediyesi CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Gönüllüler tarafından yapılan açıklamada, “Ne millet bahçesiyle ne de imar planlarıyla koruyu, koru ve sit alanı olmaktan çıkaramayacaklar. Yüzde 100 haklı olduğumuz davalarda üst mahkemelerde farklı karar çıkmasını beklemiyoruz. Koruya çökmenizi engellemeye kararlıyız. Gözümüz üzerinizde” denildi.

(Onur Cingil)

Yurttaşların avukatı Onur Cingil ise “Birileri bu karardan bizim hukukçuluğumuza laf edecek kadar incinmiş. Bakan, belediye başkanı ve bir numaralı isim kusura bakmasın, daha çok incinecekler. Yine kazanırız, yine yeneriz sizi” diye konuştu.