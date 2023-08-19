Valilik Dikmece raporu için randevu vermedi

Yayınlanma: 19.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.08.2023 - 03:00

Depremden sonra acele kamulaştırma kapsamına alınan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) konut yapılması planlanan Hatay’ın Dikmece köyündeki çalışmalar iş makineleri eşliğinde devam ediyor.

Tapulu tarım arazilerinin ellerinden alınarak konut yapılmasına tepki gösteren yurttaşların mücadelesi devam ederken İnsan Hakları Derneği (İHD) Hatay Şubesi Dikmece köyüyle ilgili 16 sayfalık bir rapor hazırladı. İHD Hatay Şube Eş Başkanı Mürsel Tonguç Salmanoğlu başkanlığında hazırlanan rapor Hatay Valisi Mustafa Masatlı’ya verilmek için randevu istendi ancak Hatay Valiliği randevu vermedi.

Hazırlanan raporda çarpıcı birçok ayrıntı yer alıyor. 27 Temmuz’da Dikmece köylüleriyle bire bir yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan raporda,acele kamulaştırma kararı ile depremzedeler için yapılması planlanan TOKİ konutlarına karşı olmadıklarını fakat yapılması planlanan TOKİ konutlarının geçim kaynakları olan 1. sınıf tarım arazilerine, mera alanlarına ve asırlık zeytin ağaçlarının olduğu alanları yok ettiği ifade edildi.