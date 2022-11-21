Valilikten maden projesine onay: Orman için 'ÇED gerekli değildir' dedi
Aydın’ın Bozdoğan Örentaht Mahallesi’nde DYG Maden İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 638 bin 72 hektar ruhsatlı alan içindeki 78 hektar alanda etkili olacak kömür ocağı çalışması için 18 Nisan’da çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu.
110 futbol sahası büyüklüğündeki alan için başvurunun incelenmesi sonucunda valilik, ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince 18 Kasım’da “ÇED gerekli değildir” kararı verdi.
3 milyon 200 bin TL değerindeki proje kapsamında, yıllık 2 milyon ton ocak kazısı yapılması planlanıyor. Sahadan yıllık 1 milyon ton kömür üretileceği ve hafriyat atığı olan pasanın ise 1 milyon tonu bulacağı düşünülüyor.
Proje alanının içinde yerleşim alanı bulunmuyor ancak en uzak hane, alana yaklaşık 65 metre mesafede. Bölge, Aydın merkezine 56, Bozdoğan’a 16 kilometre, Örentaht Mahallesi’ne ise 325 metre uzaklıkta bulunuyor.
‘İZİN ALACAĞIZ’
Proje sahasının içinde orman ve tarım alanlarının yer alması dikkat çekiyor. Orman Bölge Müdürlüğü’nden “orman izni” alınacağını belirten şirket, kesilecek ağaç sayısının beş katı kadar ağaç dikileceğini öne sürdü.
İlgili Haberler
- Mahkeme ÇED olumlu kararını iptali için ret kararı verdi: Görele yok olur!
- Milas’taki maden ocağı projesi için iki farklı ÇED başvurusu yapıldı
- Aliağa'ya yapılacak endüstriyel atık tesisi mahkemelik oldu: ÇED raporu Anayasa'ya aykırı!
- HKP Elazığ'daki maden ihalesini yargıya taşıdı: Dilekçede 'Bilal Erdoğan' ayrıntısı
-
Video Haberler
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- Beyninin büyük bölümünü kaybetti
- Medical Park Hastanesi'ndeki skandalda yeni gelişme
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- AKP'den Saadet'e yurtdışında ziyaret
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- İşte Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu
- İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili akılalmaz 'şaka
- Soylu'yu değil, Yerlikaya'yı aramış!