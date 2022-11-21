Valilikten maden projesine onay: Orman için 'ÇED gerekli değildir' dedi

21 Kasım 2022 Pazartesi, 02:00

110 futbol sahası büyüklüğündeki alan için başvurunun incelenmesi sonucunda valilik, ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince 18 Kasım’da “ÇED gerekli değildir” kararı verdi.

3 milyon 200 bin TL değerindeki proje kapsamında, yıllık 2 milyon ton ocak kazısı yapılması planlanıyor. Sahadan yıllık 1 milyon ton kömür üretileceği ve hafriyat atığı olan pasanın ise 1 milyon tonu bulacağı düşünülüyor.

Proje alanının içinde yerleşim alanı bulunmuyor ancak en uzak hane, alana yaklaşık 65 metre mesafede. Bölge, Aydın merkezine 56, Bozdoğan’a 16 kilometre, Örentaht Mahallesi’ne ise 325 metre uzaklıkta bulunuyor.

‘İZİN ALACAĞIZ’



Proje sahasının içinde orman ve tarım alanlarının yer alması dikkat çekiyor. Orman Bölge Müdürlüğü’nden “orman izni” alınacağını belirten şirket, kesilecek ağaç sayısının beş katı kadar ağaç dikileceğini öne sürdü.

