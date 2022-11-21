Valilikten maden projesine onay: Orman için 'ÇED gerekli değildir' dedi

Aydın’ın Bozdoğan Örentaht Mahallesi’nde DYG Maden İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 638 bin 72 hektar ruhsatlı alan içindeki 78 hektar alanda etkili olacak kömür ocağı çalışması için 18 Nisan’da çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu.

Şeyda Öztürk
21 Kasım 2022 Pazartesi, 02:00
Valilikten maden projesine onay: Orman için 'ÇED gerekli değildir' dedi
Abone Ol google-news

110 futbol sahası büyüklüğündeki alan için başvurunun incelenmesi sonucunda valilik, ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince 18 Kasım’da “ÇED gerekli değildir” kararı verdi.

3 milyon 200 bin TL değerindeki proje kapsamında, yıllık 2 milyon ton ocak kazısı yapılması planlanıyor. Sahadan yıllık 1 milyon ton kömür üretileceği ve hafriyat atığı olan pasanın ise 1 milyon tonu bulacağı düşünülüyor. 

Proje alanının içinde yerleşim alanı bulunmuyor ancak en uzak hane, alana yaklaşık 65 metre mesafede. Bölge, Aydın merkezine 56, Bozdoğan’a 16 kilometre, Örentaht Mahallesi’ne ise 325 metre uzaklıkta bulunuyor. 

‘İZİN ALACAĞIZ’

Proje sahasının içinde orman ve tarım alanlarının yer alması dikkat çekiyor. Orman Bölge Müdürlüğü’nden “orman izni” alınacağını belirten şirket, kesilecek ağaç sayısının beş katı kadar ağaç dikileceğini öne sürdü.


aydın Aydın Valiliği çed ÇED raporu maden

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler