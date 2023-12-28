Velibaba Ormanı'nın bitişiğine konut onayı

İstanbul Sancaktepe’deki Aydos Ormanı’nda “millet bahçesi” adı altında yapılaşma çalışmaları devam ederken ormanın bileşenlerinden Velibaba Ormanı’nın hemen yanında da konut çalışması başladı.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 28.12.2023 - 03:00
Velibaba Ormanı'nın bitişiğine konut onayı
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Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre, Pendik Sanayi ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yeşilyurt ve AKP’ye yakınlığıyla dikkat çeken Pendik Fatih Mahalle Muhtarı İsmail Yeşilyurt’un şirketi Çavuşoğlu Yemenler Yapı alanda Aydos Yeşilçam Evleri için adım attı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirket ormana bitişik alanda yapılacak olan proje için 725 milyon 237 bin TL değer biçildi. 22 bin 400 metrekarelik alanda yapılacak olan proje kapsamında bölgeye yedi katlı 13 blok inşa edilecek. 2026’da bitmesi planlanan projede 368 konut ve 26 dükkân yer alacak. Ayrıca yüzme havuzu, yürüyüş alanı ve otopark da inşa edilecek.

Yaşam savunucuları ise bir taraftan millet bahçesi yapımı sırasında katledilen Aydos Ormanı’nın hemen yanı başında bu projenin gerçekleştirilmesine karşı çıkıyor. 


Velibaba Ormanı Aydos Ormanı Konut

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