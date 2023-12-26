Konut kredisi faiz oranları yenilendi: İşte konut kredisi faiz oranlarının listesi

Yayınlanma: 26.12.2023 - 12:41

Güncelleme: 26.12.2023 - 12:41

Konut kredisi faiz oranları banka banka yenilendi. Bu kapsamda 'En uygun konut kredisi veren bankalar' yakın takibe alındı. İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın aktardığına göre, ev almak isteyenler için 1.000.000 TL'nin 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları belli oldu.



İşte banka banka 1.000.000 TL 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları...

ZiRAAT BANKASI KREDİ FAiZ ORANLARI

Taksit Tutarı: 42.456,29 TL

Faiz Oranı:Yüzde 3,79

Yıllık Maliyet Oranı:Yüzde 57.2602



İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Taksit Tutarı: 35.132,59 TL

Faiz Oranı:Yüzde 2,87

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 2.107.955,40 TL

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taksit Tutarı: 43.367,48 TL

Faiz Oranı:Yüzde 3,90

Toplam Geri Ödeme: 2.602.048,80 TL

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Faiz Oranı:Yüzde 3.15

Yıllık Maliyet Oranı:Yüzde 45.4911

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 2.243.120,43 TL

YAPI KREDİ KREDİ FAİZ ORANLARI

Taksit Tutarı: 37.695,13 TL

Faiz Oranı:Yüzde 3,20

Yıllık Maliyet Oranı:Yüzde 46,1122

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taksit Tutarı: 38.089,93 TL

Faiz Oranı:Yüzde 3,25

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 2.285.396,36 TL

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI