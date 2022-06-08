Yandaş medya ‘Havrita’ uygulamasını övüyor ama hayvanseverler tepkili

08 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Sokak hayvanları, özellikle AKP ve iktidara yakınlığıyla bilinen medya tarafından ötekileştirilmeye başlandı. Haber kanalları ve gazetelerde övülerek bahsedilen Başıboş Köpek Haritası, sokakta yaşayan köpeklerin yerlerini tek tek gösteriyor. Başıboş Köpek Sorunu Platformu tarafından kurulan Havrita’da mahallelerinde köpek gören insanlar, hayvanların fotoğraflarını çekerek yayımlıyor. Yayımlanan mesajlarda ise köpeklerin yaşadıkları alanlarda beslendikleri notları yer alıyor.

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, “Bu uygulamada hayvanları sevmeyen veya nefret eden insanlar paylaşım yapıyor. Aynı zamanda ‘Burada bu besliyor’ diyerek insanları da fişlemeye başladılar. Bu harita engellenmezse çok ciddi problemler yaşanacak. Hayvansever gruplar ve bu platform üyeleri arasında çatışmalar çıkacak” dedi. Harita uygulaması konusunda bilgi veren Yılmaz, öldürme ve zehirleme vakalarının nerelerde daha çok olduğunu da anlattı: “Bu vakalar en çok Ankara ve çevresinde oluyor. Yine aynı şekilde Ankara’da adını bilmediğimiz bir oluşum var. Bir kısım Havrita’ya yükleme yapıyor, takip eden bir grupta kendilerine yakın bölgedeki hayvanları öldürüyor.”