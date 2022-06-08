Yandaş medya ‘Havrita’ uygulamasını övüyor ama hayvanseverler tepkili
Başıboş Köpek Sorunu Platformu tarafından kurulan Başıboş Köpek Haritası 'Havrita', sokakta yaşayan köpeklerin yerlerini tek tek gösteriyor.
Sokak hayvanları, özellikle AKP ve iktidara yakınlığıyla bilinen medya tarafından ötekileştirilmeye başlandı. Haber kanalları ve gazetelerde övülerek bahsedilen Başıboş Köpek Haritası, sokakta yaşayan köpeklerin yerlerini tek tek gösteriyor. Başıboş Köpek Sorunu Platformu tarafından kurulan Havrita’da mahallelerinde köpek gören insanlar, hayvanların fotoğraflarını çekerek yayımlıyor. Yayımlanan mesajlarda ise köpeklerin yaşadıkları alanlarda beslendikleri notları yer alıyor.
Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, “Bu uygulamada hayvanları sevmeyen veya nefret eden insanlar paylaşım yapıyor. Aynı zamanda ‘Burada bu besliyor’ diyerek insanları da fişlemeye başladılar. Bu harita engellenmezse çok ciddi problemler yaşanacak. Hayvansever gruplar ve bu platform üyeleri arasında çatışmalar çıkacak” dedi. Harita uygulaması konusunda bilgi veren Yılmaz, öldürme ve zehirleme vakalarının nerelerde daha çok olduğunu da anlattı: “Bu vakalar en çok Ankara ve çevresinde oluyor. Yine aynı şekilde Ankara’da adını bilmediğimiz bir oluşum var. Bir kısım Havrita’ya yükleme yapıyor, takip eden bir grupta kendilerine yakın bölgedeki hayvanları öldürüyor.”
Video Haberler
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
- Örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı
- Bakanın katıldığı toplantıda alanı su bastı
- Obi-Wan Kenobi'nin yıldız oyuncusu ırkçılığa cevap verdi
- Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotkapanla görüntülendi
- Üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı
- İstilacı çekirgelerle 2 bin hindi mücadele edecek
- Su borusu patlayınca yol yarıldı; O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- Yol durumu: Karayollarında son durum
- Rusya Büyükelçisi Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- AKP'de 'yalnızlık' istifası
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı