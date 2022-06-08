Sokak hayvanları konusundaki sorunlar sürüyor: 'Yasak çözüm değil'

08 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Sokak hayvanlarının saldırıları sonrası yurttaşların yaralanması ve yaşamını yitirmesine yönelik tartışmalar bitmek bilmiyor. Veteriner Hekimler Derneği (VHD) Başkanı Gülay Ertürk, sokak hayvanları üzerinden tartışmalara neden olan sorunda belediyelerin yeterince sorumluluk almadığını ve yasal düzenlemenin yetersiz olduğunu söyledi. Ertürk, “2004’te çıkan ilk Hayvan Koruma Yasası’nda ‘ev hayvanlarının sokağa terk edilemeyeceği’ maddesiyle sağlanan ’yeniden sahiplendirme, hayvan bakımevine bırakma ve doğal yaşam ortamına bırakma’ esneklikleri engellendi. Bu nedenle 2004’ten bu yana birçok hayvan sokaklara atıldı” dedi.

"YASADA EKSİKLER VAR"

Yasadaki denetim ve yaptırım mekanizmalarının hâlâ eksik olduğunu kaydeden Ertürk, 1580 sayılı yasada belediyelerin belde ve halkının bu konudaki zorunlu hizmetini tanımlayan hükmün yürürlükten kaldırılarak ilçe belediyelerinde veteriner çalıştırılmasının isteğe bağlı hale getirildiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Bu düzenleme belediyelerdeki veteriner işleri müdürlüklerinin çoğunun kapanmasına neden oldu. Çözüm için, her belediye öncelikle veteriner işleri müdürlüğü yeniden oluşturmalı.”

Sokak hayvanları sorununda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgu yapan Ertürk, yurttaşa hayvan davranış uzmanlarıyla ücretsiz eğitim verilmesi önerisini getirdi. Ertürk, hayvanların açlık, hastalık ve içgüdüsel savunma mekanizmasına bağlı olarak saldırdıklarını belirterek “Köpeklerin kısırlaştırılıp sokağa salınması ve belirli ırkları yasaklamak sorunu çözmüyor. Bu işleyiş devam ettikçe de sorunlar bitmeyecek. Köpek sahiplerinin hayvanlarını yavrulatıp satmasının da önüne geçilmesi gerekiyor” diye konuştu. Ertürk, “Ülke çapında seferberlik boyutuna gidilerek toplum eğitilmeli. Kayıt altına alma, kısırlaştırma, sahiplendirme, aşılama, yiyecek ve içecek verilme alanlarında sıkı denetimle başarı sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

