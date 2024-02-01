Yargı 'Kanal İstanbul' raporunu görmedi!

TEMA Vakfı’nın Kanal İstanbul için plan değişikliğine karşı açtığı dava, idare mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme bilirkişi raporunu dikkate almadı.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 01.02.2024 - 03:00
Yargı 'Kanal İstanbul' raporunu görmedi!
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2011’den beri Türkiye’nin gündeminde olan Kanal İstanbul projesine karşı hukuk mücadelesinde yeni bir karar çıktı. TEMA Vakfı’nın proje için 2021’de yapılan plan değişikliğine karşı açtığı dava, idare mahkemesi tarafından reddedildi. Vakıf açıklamasında bilirkişi raporlarında; orman, tarım, mera ve içme suyu havzalarına girmek pahasına, yerleşim yerlerinin kuzeye yönlendirildiğinin tespit edildiği ancak idare mahkemesinin bilirkişi raporunu, uzman görüşlerini dikkate almadığı kaydedildi. 

Cumhuriyet’e konuşan Kuzey Ormanları Savunması’ndan Banu Uzdeper, “Kanal İstanbul projesi açıklandığından bu yana hem İstanbul’dan hem de çeşitli şehirlerden meslek odaları, demokratik toplum kuruluşları, İBB, dernekler dava açtı. Bu davalara atanan bilirkişiler, bilim insanları bu projenin İstanbul’un intihara zorlanması olacağını söyledi. Bu davaların bizzat iktidar eliyle geri itilmesi irade gaspıdır” dedi.


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