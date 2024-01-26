AKP'nin adayı Murat Kurum, 'Kanal İstanbul'dan neden bahsetmedi? 'Yeni bir vaat olarak sunulamazdı' açıklaması

Yayınlanma: 26.01.2024 - 10:53

Güncelleme: 26.01.2024 - 10:55

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte seçim vaatlerini açıkladı.

Kentsel dönüşümden trafik sorununa, kreşten ulaşıma birçok konuda vaatte bulunan Kurum'un Kanal İstanbul'un adını bile anmaması dikkat çekti.

AKP'nin adayı, birkaç gün önce bir basın mensubunun "Mega projelerden biri de Kanal İstanbul mu?" sorusu üzerine şu yanıtı vermişti:

"İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik. Bunu ifade ettik. İstanbul halkı neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa biz de hep onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız ve bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Öncelik sıralaması olacak" demişti.

Toplantıda da devam eden bu tutum, AKP'li Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce "inadına yapacağız" dediği projeden vazgeçtiği iddialarını daha da güçlendirdi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, toplantıdan izlenimlerini aktardığı bugünkü köşe yazısında konuya ilişkin şunları yazdı:

"Kurum trafik, deprem, toplu konutlar, sosyal hizmetler gibi 10 başlığa değindi ama Kanal İstanbul’un K’sı bile anılmadı dün.

Daha önce bu konu sorulduğunda “İstanbul’un gündeminde olmayan hiçbir konu bizim de gündemimizde olmayacak” demişti demek ki halkın Kanal İstanbul’a sıcak bakmadığını ve bunun oy getirmeyeceğini düşünüyorlar.

Çevresine sorduğumda ‘öncelikli bir konu değil, daha önce açıklandığı için yeni bir vaat olarak sunulamazdı’ dediler ama belli ki Kanal İstanbul AK Parti’nin gündeminden düşmüş."