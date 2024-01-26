Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un projeleri arasında Kanal İstanbul yok!

Yayınlanma: 26.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 26.01.2024 - 03:00

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Murat Kurum, dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği toplantıyla projelerini açıkladı. Toplantının yapıldığı salon, programın başlamasına dakikalar kala dolarken Kurum’un salona giriş yaptığı sırada coşkunun az olması ise dikkat çekti.

Projelerini anlatan Kurum’un bazı vaatlerinin arasında İBB’nin engellenen taksi sorunu çözümü, Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattı ve Mahmutbey Kavşağı gibi projeler var.

Konuşmasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirerek başlayan Kurum, İstanbul’un problemler yumağı haline geldiğini öne sürerek “Kentte büyük karmaşa ve kaos var” dedi. İktidarın yıllardır gündemde tuttuğu Kanal İstanbul’a değinmeyen Kurum, “Sistem İstanbul” adlı projesini duyurdu.

ERDOĞAN ELEŞTİRMİŞTİ

Kurum, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım imkanı veren “anne kart” uygulamasının, 0-6 yaş arasına genişletilerek babaları da kapsayacağını belirtti. İBB “anne kart” uygulamasını başlattığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İmamoğlu’nu hedef alarak “Kimin parasını kime veriyorsunuz?” demiş, İmamoğlu da “Milletin parasını millete veriyorum” yanıtını vermişti.

Kurum ayrıca İBB’nin bu yıl Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınmayan metro hattını da vaat etti. Kurum 328 kilometre olan metro hattını 2029’da 650 kilometreye çıkaracaklarını iddia etti. Beş yıldır çözüme kavuşturulmaya çalışılan ve UKOME toplantılarında taksi sorunun çözümü için sayının artırılması teklifi iktidar temsilcileri tarafından reddedilirken Kurum, “Gerekirse taksi sayısı arttırılacak” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararla anaokullarına verilen yemek, depremlerden etkilenen kentler hariç olmak üzere kaldırılırken Kurum, “Okullarımızda beslenme desteği vereceğiz. İlköğretim öğrencilerine ulaşım tamamen ücretsiz olacak” açıklaması yaptı.

İŞTE KURUM’UN SÖZLERİ

