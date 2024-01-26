Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un projeleri arasında Kanal İstanbul yok!
İktidarın yıllardır gündemde tuttuğu Kanal İstanbul’a değinmeyen Murat Kurum, babalara ücretsiz ulaşım sözü verdi. İBB “anne kart” uygulamasını başlattığında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimin parasını kime veriyorsunuz?” demişti. 17 bin TL’lik asgari ücrete karşın Kurum, gençlere saati 200 TL’lik iş vaadinde bulundu. Kurum’un seçim sözleri arasında bu yıl Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınmayan İBB’nin Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattı gibi çok sayıda proje yer aldı. İktidar temsilcileri tarafından İBB’nin UKOME toplantılarında defalarca reddedilen taksi artışı da yapılacaklar arasında gösterildi.
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Murat Kurum, dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği toplantıyla projelerini açıkladı. Toplantının yapıldığı salon, programın başlamasına dakikalar kala dolarken Kurum’un salona giriş yaptığı sırada coşkunun az olması ise dikkat çekti.
Projelerini anlatan Kurum’un bazı vaatlerinin arasında İBB’nin engellenen taksi sorunu çözümü, Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattı ve Mahmutbey Kavşağı gibi projeler var.
Konuşmasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirerek başlayan Kurum, İstanbul’un problemler yumağı haline geldiğini öne sürerek “Kentte büyük karmaşa ve kaos var” dedi. İktidarın yıllardır gündemde tuttuğu Kanal İstanbul’a değinmeyen Kurum, “Sistem İstanbul” adlı projesini duyurdu.
ERDOĞAN ELEŞTİRMİŞTİ
Kurum, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım imkanı veren “anne kart” uygulamasının, 0-6 yaş arasına genişletilerek babaları da kapsayacağını belirtti. İBB “anne kart” uygulamasını başlattığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İmamoğlu’nu hedef alarak “Kimin parasını kime veriyorsunuz?” demiş, İmamoğlu da “Milletin parasını millete veriyorum” yanıtını vermişti.
Kurum ayrıca İBB’nin bu yıl Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınmayan metro hattını da vaat etti. Kurum 328 kilometre olan metro hattını 2029’da 650 kilometreye çıkaracaklarını iddia etti. Beş yıldır çözüme kavuşturulmaya çalışılan ve UKOME toplantılarında taksi sorunun çözümü için sayının artırılması teklifi iktidar temsilcileri tarafından reddedilirken Kurum, “Gerekirse taksi sayısı arttırılacak” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararla anaokullarına verilen yemek, depremlerden etkilenen kentler hariç olmak üzere kaldırılırken Kurum, “Okullarımızda beslenme desteği vereceğiz. İlköğretim öğrencilerine ulaşım tamamen ücretsiz olacak” açıklaması yaptı.
İŞTE KURUM’UN SÖZLERİ
- İlk işini kuran gençlere 100 bin TL hibe verilecek.
- Yarı zamanlı iş imkanı ile saatte 20 TL gelir elde edilecek.
- Üniversite öğrencilerine 10 bin TL eğitim desteği verilecek.
- Öğrenci evlerine aylık 25 metreküp doğalgaz desteği verilecek.
- Ortalama yolculuk 64 dakikadan 39 dakikaya, trafik yoğunluğu yüzde 40’a düşecek.
- İlk beş yılda raylı sistem iki katına çıkacak.
- 100 bin sosyal konut 18 ayda bitecek.
- Beş yılda 250 bin araçlık otopark.
- İki yakaya ilk beş yılda 27.5 km tünel açılacak.
- 39 ilçede 650 bin konut dönüştürülecek.
- İhtiyaç sahibi emeklilere her ay 2 bin 500 TL verilecek.
- 0-6 yaş arası çocuklar ile anne ve babalara ücretsiz ulaşım.
- Toplu ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim.
- Evleneceklere 50 bin TL beyaz eşya desteği.
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