Yargıdan kıyıma üçüncü ret: İkizköylüler zeytinlikleri korumak için 379 gündür nöbet tutuyor
Muğla’da LİMAK ve IC Holding ortaklığındaki YK Enerji’nin Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallarına kömür sağlamak için Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen maden ocağına karşı İkizköylülerin direnişi 379 gündür devam ediyor. Direnişçilerin arasında bulunan İkizköy Çevre Komitesi’nden Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, alanda ağaç kesiminin mahkeme kararıyla yasak olmasına karşın ekiplerin kesime geldiğini, köylülerle birlikte bu duruma müdahale ettiklerini belirtti.
İkizköy’deki direnişe ilişkin dün de yargıdan yeni bir karar çıktı. Maden sahasının genişletilmesine yönelik daha önce iki kez verilen bilirkişi raporunun yayımlanmasına kadar yürütmeyi durdurma kararına karşın üçüncü kez itiraz eden YK Enerji’ye, mahkemeden yine ret geldi.
İzmir Bölge İdare Mahkemesi, YK Enerji’nin yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması istemini oybirliğiyle reddetti. Kararda, “yürütmeyi durdurma istemi hakkındaki kararda yasaya aykırılık olmadığı” vurgulandı. İkizköy Çevre Komitesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Kararı çok önemsiyoruz. 1.5 yıldır süren ve 8 Ağustos’ta üçüncü kez bilirkişi keşfi yapılacak olan davamızda mahkemenin de Akbelen Ormanı’nın, İkizköylülerin yaşam hakkını ihlal edecek olan kömür madenciliği iznini iptal ederek doğadan ve evrensel insan haklarından yana bir karar vereceğini umut ediyoruz.”
Video Haberler
- İnce'den 6'lı masa çıkışı
- Katletti, 'alnımın yazısıymış' dedi
- Çalışanları oyalayıp, çocuklara 'robot süpürgeyi' çaldır
- Öldü sandılar, yürüyerek geldi
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
- Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi düştü
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- Meteoroloji uyardı: Tedbirli olun