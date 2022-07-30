Yargıdan kıyıma üçüncü ret: İkizköylüler zeytinlikleri korumak için 379 gündür nöbet tutuyor

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

İkizköy’deki direnişe ilişkin dün de yargıdan yeni bir karar çıktı. Maden sahasının genişletilmesine yönelik daha önce iki kez verilen bilirkişi raporunun yayımlanmasına kadar yürütmeyi durdurma kararına karşın üçüncü kez itiraz eden YK Enerji’ye, mahkemeden yine ret geldi.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, YK Enerji’nin yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması istemini oybirliğiyle reddetti. Kararda, “yürütmeyi durdurma istemi hakkındaki kararda yasaya aykırılık olmadığı” vurgulandı. İkizköy Çevre Komitesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kararı çok önemsiyoruz. 1.5 yıldır süren ve 8 Ağustos’ta üçüncü kez bilirkişi keşfi yapılacak olan davamızda mahkemenin de Akbelen Ormanı’nın, İkizköylülerin yaşam hakkını ihlal edecek olan kömür madenciliği iznini iptal ederek doğadan ve evrensel insan haklarından yana bir karar vereceğini umut ediyoruz.”