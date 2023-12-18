'Yıkım fermanı iptal edilsin'

Yayınlanma: 18.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.12.2023 - 03:44

İstanbul Doğa Savunmaları’nın çağrısıyla dün Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya gelen yaşam savunucuları, 11 ilde 1 milyon 137 bin metrekarelik alanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla orman dışına çıkarılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Söz konusu kararın talan ve yağma uygulaması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “İstanbul Kuzey Ormanları, 3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Havalimanı gibi ‘mega rant projeleri’ ile zaten delik deşik edilmiş ve inşaat talanına açık hale getirilmiştir. Bu uygulama ile İşgalcilerin bu alanları devletten çok ucuza alarak özellikle İstanbul’da çok büyük rantlar sağlayacağı bir gerçektir. Açıkça, orman alanı üzerinde ev, bina gibi yapılar yaparak halkın ormanını işgal edenler cezalandırılmaları gerekirken 2/B uygulamasında olduğu gibi ödüllendirilmiş olacaktır. Bu düzenleme 2018 yılına kadar orman işgali yapanları ödüllendiren bir düzenleme olduğu gibi, bu yolla yeni orman işgallerini de teşvik edecek. Kuraklıktan müsilaja büyük bir ekolojik krizin içinde kalan İstanbul’un daha fazla betona değil, suyun, nefesin, yaşamın kaynağı olan ormanlara ihtiyacı olduğunu yönetenler ne zaman anlayacaklar?” denildi.