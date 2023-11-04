Yine Karadeniz yine kıyı dolgusu
AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi, uzmanların tüm uyarılarına karşın deniz dolgusu projelerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak belediyenin daha önce mahkeme tarafından iptal edilen kıyı dolgusu projesi için nihai karar verildi. Tekrar onaylanacağı düşünülen proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde 10 gün için görüşe açıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, “Mustafa Kemal Paşa ve Dumlupınar Mahallesi Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında Fatsa’daki sahil şeridinde kıyı dolgusu yapmak için ilk adımı 2021’de attı 39 bin 526 metrekarelik alanda gerçekleştirilmek istenen kıyı dolgusu projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “ÇED gerekli değildir” kararı verildi.
Yaşam savunucuları ve yurttaşlar verilen karara karşı çıkarak mahkemeye başvurdu. Ordu 1. İdare Mahkemesi, verilen “ÇED gerekli değildir” kararını 2022’de iptal etti.
Bunun üzerine belediye kıyı dolgusu projesi için ÇED sürecini yeniden başlattı. Kıyı dolgusu projesiyle birlikte bir kilometrelik sahil bandında fuar, panayır, festival ve otopark gibi alanlar da yapılacak. İnşaatı yaklaşık iki yıl sürecek projenin ekonomik ömrünün 50 yıl olması öngörülüyor.
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