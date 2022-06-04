Yurttaşlar mahkemede ikinci kez kazandı: Pes etmeyeceğiz
İzmir’in Tire ilçesinde, yaklaşık 200 hektarda kurulmak istenen maden ocağına karşı mücadele eden yöre halkı, yeni bir zafer kazandı.
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantılarını protesto eden ve maden ocağına geçit vermeyen Tireliler, açtıkları ikinci davada, maden arama ruhsatının da iptal edilmesini sağladı.
İzmir 4. İdare Mahkemesi, altı ayrı sahada arama ruhsatı alan projenin, çevresel etkileri açısından sakıncalı olduğunu ve telafisi güç zararlar doğurabileceğini vurguladı.
‘PES ETMEYECEĞİZ’
Tire Kartal Dağı Koruma Platformu Sözcüsü Zeynel Aydın, “Mahkeme burada yapılacak herhangi bir çalışmanın hukuka, mevzuata aykırı, çevreye zararlı faaliyetler olduğunu tescilledi. Verilen bu yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte buradaki maden şirketinin 20 Ağustos’a kadar bu alanı terk etmesi gerekiyor. Ancak ellerindeki ruhsatı bir başka firmaya devrederlerse yeniden en başından mücadele etmek zorunda kalacağız. Pes etmeyeceğiz, Tire’mizi ve çevremizi korumak için sonuna kadar direneceğiz.”
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