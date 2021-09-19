Tiranlığa başkaldırı: Antigone

19 Eylül 2021 Pazar, 10:25

Yönetmenliğini Engin Alkan’ın yaptığı oyunda çeviri Türk Edebiyatının usta ismi Sabahattin Ali’ye, sahne tasarım Barış Dinçel’e, kostüm tasarımı Eylül Gürcan’a, dramaturgi Sinem Özlek’e, ışık tasarım Mahmut Özdemir’e, efekt tasarım Metin Küçükyılmaz’a, hareket düzeni Senem Oluz’a, müzik düzenleme Buğra Özgün’e, tema müziği ve şarkı sözleri aynı zamanda oyunun yönetmeni olan Engin Alkan’a ait. Alkan’ın rejisine, Cengiz Tangör, Aslı Menaz, Zafer Kırşan, Özgün Akaçça, Gözde İpek Köse, Destan Batmaz, Onur Şirin’den oluşan geniş oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

“Devletin olmazsa olmaz yasası, bireyin vicdanında karşılığını bulamazsa, iktidarın elinde tuttuğu iki ucu kızgın demir kimi yakar? Sofokles’in binlerce yıl önce kaleme aldığı aynı adlı oyunundan uyarlanan Antigone’de; aynı savaşta birbirini öldüren, ama biri kahraman diğeri hain ilan edilen iki kardeşine de, son görevini yapmakta kararlı olan Antigone ile devletin varlığıyla kendi varlığını eş tutan Kreon’un buyruklarından geri adım atmayan duruşu karşı karşıya geliyor. İnsanlığın tüm kadim deneyimleri tarihe gömülürken yine de çözülmeyen, kaybolmayan çelişkilerimizi sahneye getiren “Antigone”, dünden bu günü tartışıyor. “

Sahnelediği oyunların birçoğunu izlediğim Engin Alkan kendine has rejisini yine sahneye taşımış. Oyunu özünden kopmadan modern bir üslupla sahnelemiş. Dili ağır olan bu oyunda izleyiciyi sıkmamayı başarmış. Temponun düştüğü anları iyi etüt edip bu anlarda yaptığı hareketli seçimlerle oyunun izlenirliğine katkı sunmuş. Dramaturg Sinem Özlek ile birlikte oldukça verimli bir hazırlık dönemi geçirdiğini söylemek yanlış olmaz. Oyunun kimi yerlerinde izleyiciye müzikal izliyormuş havası yaratması sahneleme açısından oyuna farklı bir üslup getirdiğini kanıtlayan etmenlerdendi.

Aslı Menaz tiyatro tarihinin en güçlü kadın figürlerinden olan Antigone’yi oldukça başarılı içselleştirmiş. Duygu değişimleri, dönüşümleri görülmeye değer. Karakterin temelini oluşturan güce itaat etmeme ve başkaldırı rolünü gayet başarılı aksettirdi. Özellikle oyunun başlarında kardeşi ile olan sahneyi gözümü kırpmadan izledim. Sahne hakimiyeti ve performansı her türlü övgüyü hak ediyor.

Kreon karakterine hayat veren Cengiz Tangör iktidar hırsı ve diktatör yapısıyla çevrelenmiş karakteri tam da olması gerektiği gibi karikatürize olmadan sahneye taşımış. Güncelliğini ve evrenselliğini koruyan karakterine iyi hazırlandığını her an izleyiciye yansıttı. Oyunun temposu neredeyse üzerinden ayarlanan karakterinin başarıyla altından kalkmasını bilmiş. Başarılı performansından dolayı kutlarım.

Diğer karakterlere hayat veren Zafer Kırşan, Özgün Akaçça, Gözde İpek Köse, Destan Batmaz ve Onur Şirin üzerlerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiler.

Kostüm tasarımda Eylül Gürcan’ın ince detaylarla bezenmiş günceli yakalayan seçimleri oldukça başarılıydı.

Sahne tasarımda usta isim Barış Dinçel kendisinden beklendiği gibi işlevsel ve bir o kadar da yaratıcı çalışmasıyla iyi bir iş çıkarmış.

İ.B.B Şehir Tiyatrolarının zengin ve bir o kadar da başarılı kadrosuyla izleyici karşısına çıkardığı “Antigone” sezonun ses getirecek oyunlarından olmaya aday. “Antigone” gibi her daim değerini koruyacak klasikleşen metinlerde anlamlı olanın, daha önce yüzlerce kez sahnelenmiş bu gibi oyunlara farklı ve güncel bir bakış açısıyla bakabilmenin çok daha değerli olduğunu düşünenlerdenim. Engin Alkan’ın bu noktada benim gibi düşünen tiyatroseverlerin beklentilerini karşıladığını söyleyebilirim.

Yüzlerce yıl öncesinden gelip güncelliğini koruyan bu denli değerli yapıtın izleyici ile buluşmasını sağlayan tüm ekibi kutlarım.