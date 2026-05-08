3. Yaş Üniversiteleri Şenliği, gençlik enerjisi yaydı

60 yaş ve üzeri bireylerin aktif yaşlanmasını desteklemek, yaşam boyu öğrenme sürecine dahil olmalarını sağlamak ve sosyal entegrasyonlarını artırmak amacıyla kurulan 3. Yaş Üniversiteleri, İzmir’de çeşitli kurumlar tarafından farklı ilçelerde faaliyetlerini yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği, “Sağlıklı Yaş Almanın Okulu” sloganıyla 3. Yaş Üniversiteleri Şenliği düzenledi. Ege 3. Yaş Üniversitesi’nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Balçova, Güzelbahçe ve Seferihisar belediyelerine bağlı 3. Yaş Üniversitelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Şenliğin ilk gününde, İzmir Büyükşehir Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi bünyesinde “İşaret Dili” eğitimi alan katılımcılar İstiklal Marşı’nı icra etti. Şenlik programında 3. Yaş Üniversitesi öğrencilerinin yoğun emekle hazırladığı mini defileler, spor ile dansı harmanlayan estetik gösteriler, halk dansları, şiir dinletileri ve tiyatro performansları yer alıyor.

“BİZİM SİZDEN ÖĞRENECEKLERİMİZ VAR”

Şenliğin açılışına katılarak 3. Yaş Üniversitelerinin stantlarını ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “Gelenekçi toplumu karakterize eden önemli özelliklerden biri, geniş ailedir. Modern toplumu karakterize eden özelliklerden biri de çekirdek ailedir. Gelenekçi toplumlarda yaşlı insanlar bir otoriteye sahipti, disiplini ve adaleti onlar sağlardı. Onların vazgeçilmez bir değeri ve anlamı vardı. Modern toplumda geçerli olan değerler, gelenekçi toplumda yoktu. Modern toplumu karakterize eden en önemli özellik, ekonomik faydadır. Ekonomik yararda en değerli meta, emek. Emekli olanların da bu toplumda değerleri tartışılır hale geldi. Fazladan yük olarak görülmeye başlandı. Ancak bir toplum yaşlı insanlarına nasıl bakıyorsa aslında nasıl bir gelecek istediğini de düşünmüş oluyor. Yaşlılık üzerine düşünmek, aynı zamanda gelecek üzerine düşünmek, yatırımlar üzerine düşünmek, dünya üzerine düşünmek, nasıl bir yaşamı arzu ettiğimizi düşünmektir. Bizim sizden öğreneceklerimiz var. Deneyimlerinize, yaşadıklarınıza, aktaracaklarınıza ve uyaracaklarınıza ihtiyacımız var. 3. Yaş Üniversitesi, aynı zamanda sizden alabileceklerimizin de biriktirildiği bir mekân, bir yuva ve bir okul olmalı” dedi.

“HAK TEMELLİ SOSYAL KORUMA SİSTEMLERİ KURULMALI”

Ege Geriatri Derneği Başkanı Mevlüt Ülgen ise 3. Yaş Üniversitelerinin aktif ve sağlıklı yaşlanmayı hedefleyen, bu hedefe ulaşmak için yaşam boyu öğrenme modelini kullanan multidisipliner bir yaklaşım olduğunu kaydederek, 3. Yaş Üniversitelerinin çalışma şeklini aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlılara yönelik örnek çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ülgen, projeleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür etti. Yaşlıların yaşam kalitesini yükseltecek ve izolasyonunu azaltacak politikalara her geçen gün daha fazla ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ülgen, “Yaşlılara vermediğimiz kaynakları, sağlık ve ilaç tekellerine veriyoruz, vermek zorunda kalıyoruz. Bu anlamda yaşlıların yaşam kalitesini yükseltecek, aktif ve sağlıklı yaşlanmalarını destekleyecek projeler yapmak bizlerin boynunun borcudur. Hak temelli sosyal koruma sistemleri kurulmalıdır” diye konuştu.

“YAŞLILIKTAN GENÇLİĞE GEÇTİK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi öğrencisi 67 yaşındaki Ayşe Tetik, “3. Yaş Üniversitesi’nde sınıf temsilcisiyim. Burada çok güzel şeyler öğreniyoruz. Üniversiteye ilk başladığımızda insanların gözünde ışık yoktu ama şu anda herkes pırıl pırıl. Yaşlılıktan gençliğe geçtik. Hayattan zevk almaya başladık. Biz sadece okulda derslerde değil sosyal alanda da birbirimize kenetlendik. Hep beraber etkinlikler düzenliyoruz, gezilere gidiyoruz. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a ve eğitimcilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZİM İÇİN İKİNCİ YAŞAM OLDU”

Öğrencilerden 71 yaşındaki Cengiz Baykuş da şöyle konuştu: “3. Yaş Üniversitesi, çok güzel aktivitelerle geçiyor. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Bizim için ikinci yaşam oldu. Ben seçmeli ders olarak halk oyunlarını seçmiştim. 3. Yaş Üniversitesi’nde bilgilerimiz tazelendi, sağlık açısından öğrenmediğimiz çok şey olduğunu gördük. Bakış açım değişti, hayata daha olumlu bakmaya çalışıyorum. 100 tane arkadaşım oldu, bu ne kadar güzel bir şey. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu çalışma kapsamında staj da yapacağız. Bu yaştan sonra staj yapmamız çok güzel.”

“İLAÇ SAYIM AZALDI”

87 yaşındaki öğrenci Aynur İnanç ise “Buraya başladığım zaman 6-7 tane ilaç içiyordum. Hocalarımız sayesinde ilaç sayım 3’e indi. Sağlıkla ilgili bilgilerimi güçlendirdim ve çok güzel arkadaşlar edindim. Çok fazla etkinlik yapıyoruz. Stres, kaygımız kalmadı. Sağlıklı yaşamak için beslenme, teknoloji kullanımı gibi konularda bilgi sahibi oluyoruz, bilgilerimizi güncelliyoruz. En güzeli de bu yaştan sonra dostluk, arkadaşlık ortamı yaşıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. 3. Yaş Üniversitesi’nde seçmeli ders olarak işaret dilini seçmiştim. Bugün işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okuyacağız” sözlerine yer verdi.

İZMİR’İN 3. YAŞ ÜNİVERSİTELERİ

İzmir’in 3. Yaş Üniversiteleri, yerel yönetimlerin iş birliğiyle etki alanını genişletmeye devam ediyor. Ege Geriatri Derneği ile yakın zamanda imzalanan protokol çerçevesinde sürece dahil olan Narlıdere Belediyesi’nin yanı sıra Buca, Urla ve Bornova ilçelerinin de katılımıyla hizmet ağının tüm şehri kapsayacak şekilde büyümesi hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü bireylere yönelik 3. Yaş Üniversitesi hizmetini Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Mustafa Necati Kültür Merkezi olarak iki ayrı merkezde sürdürüyor. Katılımcıların dört dönemlik akademik eğitimlerini tamamlamalarının ardından, bir yarı dönem boyunca sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak görev alarak mezuniyet hakkı kazandıkları bu eğitim modeli, sadece bireysel gelişimi desteklemekle kalmayıp toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor. Yaklaşım, yaş alan bireylerin tecrübelerini sosyal hayata entegre eden örnek bir yerel yönetim modeli olarak dikkat çekiyor.