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Balçova’da CHP’nin başkanvekili adayı belli oldu

Balçova’da CHP’nin başkanvekili adayı belli oldu

4.07.2026 16:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/İzmir
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Balçova’da CHP’nin başkanvekili adayı belli oldu

Görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in yerine yapılacak başkanvekili seçimi için CHP’nin adayı belli oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da katıldığı zirvede, CHP Grubu Selahattin Yıldız'ın olağanüstü meclisi açmasına ve partinin adayı olarak gösterilmesine karar verdi.
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Seferihisar Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında ev hapsi kararı verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Onur Yiğit’in görevden uzaklaştırmasının ardından İzmir Valiliği de Balçova Belediye Meclisi'nin başkanvekilini 10 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da olağanüstü toplanarak belirleyeceğini duyurdu.

TUGAY’DAN YİĞİT’İN EVİNDE BAŞKANVEKİLİ ZİRVESİ

Yiğit’in görevden alınması ve başkanvekili seçimi tarihinin belli olmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm ve Balçova Belediye Meclis üyeleri görevden uzaklaştırılan Başkan Onur Yiğit’in evinde bir araya geldi.

ADAY EN YAŞLI ÜYE YILDIZ

Yaklaşık bir saat süren toplantıda CHP’nin başkanvekili adayı belirlendi. Başkan Tugay, görevden alınan Başkan Yiğit, İlçe Başkanı Aküzüm ve meclis üyeleri ilke kararı alarak meclisteki en yaşlı üye sıfatını taşıyan Selahattin Yıldız’ın meclisi açması ve CHP’nin adayı olması noktasında uzlaştı.

Balçova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve Grup Sözcüsü Korcan Uçman konuya ilişkin, “Belediye Başkanımız Onur Yiğit’in en kısa sürede görevine iade olacağına meclis grubu olarak inancımız tam. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda en yaşlı üyenin Meclis'i açma geleneğini ilke kararı alarak olağanüstü meclisi en yaşlı üyemiz olan Selahattin Yıldız açacak ve adayımız olarak 10 Temmuz’daki seçimde yer alacak” dedi.

“ADALET TECELLİ EDECEK”

Uçman ayrıca, “Basında yansıdığı gibi Balçova Belediyesi’ne yönelik bir operasyon bulunmamaktadır. Başkanımız bu süreçte pek çok kesimden gerekli destekleri aldı. Bu adli süreçlerin bir an önce hızlıca çözülmesi ve adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz. Yargılama sürecine saygımız, adaletin tecelli edeceğine inancımız sonsuzdur. Belediye Başkanımız Onur Yiğit’e inanıyoruz, güveniyoruz ve destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #CHP #Balçova

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