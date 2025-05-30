“Bayram gölgesinde emeklinin çığlığı”

Emekliler bu yıl da yoksulluk ve geçim sıkıntısı içinde bayrama hazırlanıyor. İktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının, kendilerini sefaletle baş başa bıraktığını söyleyen 16 milyon emeklinin büyük kısmı açlık sınırının altında yaşıyor. Bayram ikramiyesi bir kurbanın çeyreğine bile yetmezken, Karşıyaka’da başlayan tepki dalgası tüm Türkiye’ye yayılmaya hazırlanıyor. DİSK Emekli-Sen MYK Üyesi ve Dış İlişkiler Sekreteri Ercan Çınarlı, 2018 yılında verilen 1.000 TL’lik bayram ikramiyesinin, o dönem bir kurbanlık hayvanın bedeline denk geldiğini, bugün ise verilen 4.000 TL’nin ancak kurbanın dörtte birine yetebildiğini söyledi. Çınarlı, “Bugünün ekonomik koşullarında emekli maaşları ev kirasını bile karşılayamıyor. Emekliler açlık ve yoksulluğa mahkûm edilmiş durumda” dedi.

“YAŞAMA SEVİNCİNİ KAYBETTİK”

Ercan Çınarlı, 16 milyon emeklinin üçte ikisinin açlık sınırının altında yaşadığını ve yeterli beslenememenin getirdiği hastalıklarla mücadele ettiğini vurguladı. “Emekliler yaşama sevincini kaybetti. İktidar, emekliyi gözden çıkardı. Bayrama sefalet içinde giriyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi. Karşıyaka Kent Konseyi Emekliler Çalışma Grubu Başkanı Göksan Ataman da geçtiğimiz Cuma günü Karşıyaka Emekliler Platformu’nun düzenlediği yürüyüşe dair bilgi verdi. “Boş tencere ve tavalarımızla yürüdük. Bizi yük olarak görenleri süpürmek için süpürgelerimizle Karşıyaka’da sokaktaydık” dedi.

“BAYRAM SEVİNÇ DEĞİL, YOKLUKLA GELDİ”

Ataman, “Bayram sevinç, paylaşım demektir. Ama sofralarımız eksik, yüreklerimiz buruk” diyerek yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Taleplerini şöyle sıraladı: Bayram ikramiyesi asgari ücret düzeyine çıkarılsın. Sağlıkta katkı payları kaldırılsın. Belediyelerin sosyal hizmet hakkı korunsun. Gençler özgür bırakılsın, hak aradıkları için gözaltına alınmasın.

“BU ÇIĞLIK TÜRKİYE’YE YAYILACAK”

Ataman, emeklilerin artık dayanacak gücünün kalmadığını ve çözümün örgütlü mücadelede olduğunu belirtti. “Karşıyaka’dan başlayan bu çığlık Türkiye’ye yayılacak. Sendikalarımızla birlikte mücadele ederek insanca yaşamı kazanacağız. Bize destek veren herkese teşekkür ediyor, dayanışma çağrımızı yineliyoruz: Birlikte kazanacağız” dedi.



