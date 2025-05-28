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Buca’da bin umut fidesi toprakla buluştu

Buca’da bin umut fidesi toprakla buluştu

28.05.2025 14:55:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Buca’da bin umut fidesi toprakla buluştu

Buca'da vatandaşlar, belediyenin serasına yapılan hain saldırının ardından dayanışma örneği sergileyerek bin adet domates, biber, patlıcan ve kara lahana fidelerini toprakla buluşturdu. Başkan Görkem Duman, “2 dönüm olan seramızı 4 dönüme çıkarıyoruz, ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. Seramızın dışında kalan 12 dönümlük alanda da bugün Bucalı hemşehrilerimizle birlikte bin adet fideyi toprakla buluşturuyoruz. Sosyal belediyecilikten ve üretimden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Buca Belediyesi’nin Söğüt mevkisinde yer alan ve hasat edilen ürünlerin Kent Lokantaları aracılığıyla vatandaşlara sunulduğu seraya yapılan saldırının ardından Bucalılar tek yürek oldu. Belediye tarafından düzenlenen fide dikim törenine katılan bine yakın vatandaş, fideleri kendi elleriyle toprakla buluşturdu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, CHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı. Sabotaj haberinin duyulmasının ardından Selçuk Belediyesi’nin gönderdiği domates, biber ve patlıcan fideleri ile Hopa Belediyesi’nin gönderdiği kara lahana fideleri de toprakla buluşturuldu.

“BAKANLIĞIN YAPMADIĞI İŞ YAPILIYOR”

Saldırıya uğrayan serayı ziyaret eden Adem, saldırıyı kınadıklarını belirterek; “Bu işi yapan kişi kesinlikle tarımdan anlayan, sulamanın nasıl yapıldığını bilen biri. Bu vatan hainliğini kınıyorum. Emek verilmiş, ürün elde edilecek bir alanı yok etmeye çalışıyorlar. Belediyelerimiz, Tarım Bakanlığı’nın yapamadığı her işi kendi bütçeleri ve olanaklarıyla yapıyor. Öğrencilere tarımı uygulamalı gösteriyorlar. Bu saldırıyı yapanları lanetliyorum, Allah’a havale ediyorum” dedi.

ÜRETİM 12 DÖNÜMDE DEVAM EDECEK

Fide dikim törenine katılan vatandaşlara teşekkür eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise, “Bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Ancak bu olay bizi daha da motive etti, daha da güçlendik. 2 dönüm olan seramızı 4 dönüme çıkarıyoruz, ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. Seramız dışında kalan 12 dönümlük alanda da bugün vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, meclis üyelerimizle birlikte bin fideyi toprakla buluşturuyoruz. Sosyal belediyecilikten asla vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizin derin yoksullukla mücadele ettiği bu günlerde sosyal belediyecilik büyük önem taşıyor. Burada çok güzel bir dayanışma örneği yeniden sergilendi. Bu dayanışma, göreve geldiğimiz günden bu yana devam ediyor Bucalı vatandaşlarımız dayanışmayı artırarak Kurban Bayramı dolayısıyla Kent Lokantalarına kurban bağışında bulunuyorlar” dedi.

“TARIMDA BUCA MODELİ’Nİ HAYATA GEÇİRDİK”

İlçede uygulanan “Buca Modeli”nden de bahseden Başkan Duman, “Buca Modeli nedir? Kendi ürünlerimizi yetiştirip Kent Lokantalarımızı sübvanse ediyoruz. Fazla ürünlerimizi ise ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırıyoruz. CHP’li belediyelerin hizmetleri engellenmeye çalışılıyor. Ancak Bucalı vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğiz. Yetiştirilen ürünlerin Kent Lokantalarına verildiği bir seraya böyle hain bir saldırı yapılacağını düşünemezdik. Böyle bir kötülüğü öngörmedik çünkü biz böyle bir kalbe sahip değiliz. Bu saf kötülükten başka bir şey değil. Olayı öğrenir öğrenmez jandarmaya başvurduk. Ekipler hemen alana girerek inceleme başlattı. Bu saldırının bir sabotaj olduğuna kanaat getirildi. İnanıyorum ki bunu yapan hain veya hainler elbette bulunacak ve gereken cezayı çekecek” diye konuştu.

İlgili Konular: #Buca Belediyesi #Erhan Adem #Görkem Duman

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