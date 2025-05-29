Cemil Tugay’dan grev açıklaması: Bir şekilde çözülecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ ve İZELMAN şirketlerinde çalışan, DİSK Genel-İş Sendikası’na üye işçilerin, 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlattığı grev sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“OLUMLU İLERLİYOR”

Toplu sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Tugay, görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Ben kendim de bulundum. Olumlu ilerliyor. Henüz çözüm noktasında değil ama herkes çözülsün istiyor. İşin teknik tarafını arkadaşlarımız konuşuyorlar. Ben işin genel tarafıyla ilgili bir şeyler söyledim. Ama bütün sendika tarafı da bizim tarafımız da bu işin muhatabı olan arkadaşlarımızın hepsi de tecrübeli insanlar. Bu süreçlerde çözüm için alternatifler geliştirebiliyorlar. Bir şekilde çözülecek” diye konuştu.

Sendikanın yaptığı sert açıklamaların hatırlatılması üzerine Tugay, açıklamaların ortamın geriliminden kaynaklandığını ifade ederek, "Ortamın ambiyansından kaynaklı sert bir söylem. Sonuçta İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan herkes birbirinin iş arkadaşı. Biri iyi durumda, biri kötü durumda olmaz. Bunu kabul edemeyiz. Bu, devamlı bir huzursuzluk kaynağı olur. Onlar da çözülür" dedi.

Grevin kentte oluşturduğu etkileri değerlendiren Tugay, toplu ulaşımda yaşanan aksamalara dikkati çekerek, "Otobüs seferleriyle ilgili sorun en çok rahatsız ediyor. Genel temizlik, düzen ve yapılacak işlerle ilgili aksama var. Katılımın ne kadar olduğunu sormadım. Onun çetelesini tutalım gibi de bir tavrımız yok. Ancak, herkesin uzlaşma istediğini biliyorum. Ben de onun için de çağrımı yaptım" diye konuştu.

“TÜRKİYE EKONOMİSİ MÜKEMMEL DEĞİL”

AKP’li isimlerin greve ilişkin eleştirileri hakkında değerlendirmede bulunan Tugay, “öz eleştiri” vurgusunda bulunarak şunları kaydetti:

“Ben de bir şeyleri eleştiriyorum. Öz eleştiri de diyebilirsiniz. Özellikle son zamanlarda, yapılan bazı toplu iş sözleşmeleri ve onun şartları biraz belediyeyi zorlar hale gelmiş. Personel verimliliği açısından da sıkıntılı olduğumuzu ben de söylüyorum. Bunları çözmek benim görevim. Bu arada hiçbir arkadaşımızın kendisini haksızlığa uğradığını hissetmesini istemem. Bunun dengelenmesi için de üzerime düşeni yapacağım. Siyaset gereği muhalefet, iktidarın eksikleriyle ilgili suçlar. İktidar da mutlaka muhalefete bazı şeyler söyleyecektir. Türkiye’nin ekonomisinin mükemmel olmadığını, içinde bulunduğumuz ekonomik durumunun kötü olmasından kaynaklı çok sorun yaşandığını hiçbirimiz unutmayalım. Asıl kaynağı burası sorunun."

Olası işten çıkarmalara yönelik soruyu yanıtlayan Başkan Tugay, bütçe dengelerine işaret ederek, "Burada yapacağımız anlaşma, bundan sonraki günlerde neler yapacağımızı belirleyecek. Elimizde bir bütçe var. Bunu yetirmemiz lazım harcamalarımıza. Personel giderlerine de hizmetlerimize de diğer her türlü işe de. Biz bunun dengesini sağlamak için eğer verimsiz olduğunu düşündüğümüz şeyler varsa, onun da gereğini yapmamız lazım" ifadesini kullandı.

Grev sürecinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne olan etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Tugay, belediyenin hizmet üretmeye devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz yönetimdeki arkadaşlar olarak duruma dair hakimiyetimiz tam. Bir zafiyetimiz yok. Dağılmış değiliz. Pek çok birim, pek çok bölüm yürüyor. Bir an önce halkımızın yaşadığı her türlü mağduriyet ortadan kalksın diye uğraşıyoruz. Onun dışında İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük ve güçlü bir kurum olarak yoluna devam edecek. Greve giden iki şirketimiz dışında da pek çok şirketimiz ve çalışanımız var. Pek çok hizmet devam ediyor."