Çeşme'de denize sıfır alanın yapılaşmasına itiraz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Reisdere’deki denize sıfır doğal sit alanının koruma statüsünü düşürdükten sonra bölgeyi “Turizm-Konut” ve “Günübirlik Tesis Alanı” ilan ederek imar planlarını askıya çıkarmasına itiraz geldi. 2020’de Danıştay kararıyla iptal edilen imar planlarının yeniden askıya çıkmasına tepki gösteren Çeşme Çevre Derneği yazılı bir açıklama yayımladı.

YARGI İPTAL ETMİŞTİ

Açıklamada, “Çeşme’nin en bakir kıyılarından biri olan Reisdere Kermeyanyalısı, yeniden betonlaşma tehdidiyle karşı karşıyadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ’ye ait 3021 ada 1 ve 2512 parselleri kapsayan yeni koruma amaçlı imar planlarını 9 Aralık 2025’te askıya çıkarmıştır. Toplam 127–140 dönümlük doğal sit alanının büyük bölümü “Turizm–Konut–Ticaret Alanı” olarak planlanmış, koruma statüsüne rağmen yüzde 95’e kadar konut fonksiyonu tanımlanmıştır. Aynı bölgeye ilişkin planlar 2020’de yargı tarafından iptal edilmiş, karar Danıştayca onanmıştır. Buna rağmen benzer içerikte bir planın yeniden gündeme getirilmesi, hukuki süreçlerin ve koruma ilkelerinin göz ardı edildiğini göstermektedir” denildi.

“KIYI KANUNU VE SİT İLKELERİNE AYKIRILIK”

Bölgenin altyapı sorununa dikkat çekilen açıklamada, “Planlama alanı denize 50 metre mesafede sahil şeridi 1. bölüm, 100 metre mesafede sahil şeridi 2. bölüm içindedir. Bu bölgelerde yapılaşma sınırları çok net olmasına rağmen planda turizm ve konut yoğunluğu artırılmıştır. Reisdere’de kanalizasyon, arıtma tesisi, elektrik altyapısı ve içme suyu hattı bulunmamaktadır. Bu koşullarda yapılaşma, denize dökülecek atık sular, ekosistem çöküşü ve kıyı kirliliği anlamına gelmektedir. Devletin önceliği altyapı olmalı, betonlaşma değil. Yoğun yapılaşma, Çeşme’yi kısa sürede Kuşadası gibi aşırı betonlaşmış ve turizm niteliği düşmüş bir kente dönüştürecektir” ifadeleri kullanıldı.

YURTTAŞLARA ÇAĞRI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği olumsuz görüşün hatırlatıldığı açıklamada, “Büyükşehir belediyesi, planın parçacıl olduğunu, sit alanının bütününde koruma planı yapılması gerektiğini ve mevzuata aykırılıklar içerdiğini belirterek olumsuz görüş bildirmiştir. Çeşme Çevre Derneği olarak uyarıyoruz Bu plan, Bir koruma planı değil, kıyı yağmasıdır. Hukuki süreçleri yok saymaktadır. Ekosistemi geri dönüşsüz tahrip edecektir. Çeşme’nin turizm geleceğini tehlikeye atacaktır. Denizlerimizi kirlenme tehdidiyle baş başa bırakacaktır. İtiraz süresi 7 Ocak 2026’da bitiyor.

Tüm yurttaşları ve sivil toplum kuruluşlarını bu plana itiraz etmeye çağırıyoruz. Çeşme’nin kıyıları halka aittir. Doğal sit alanlarını korumak gelecek nesillere borcumuzdur” denildi.