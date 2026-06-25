CHP'li isimlerden operasyon tepkisi: 'Bu yapılan eziyet unutulmayacak'

İzmir’de CHP’li Balçova Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alındı. İzmir merkezli dört ilde bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında CHP'li belediye başkanları ile belediye yöneticilerinin de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saat 05.00 sıralarında İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyonlar hakkında konuşan CHP'nin seçilmiş İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, şöyle dedi:

“Yine bir sabaha operasyonla uyandık. Bir yandan siyasi operasyonlar, bir yandan butlan yönetimiyle beraber olan atamalar... Cumhuriyet Halk Partisi yani Halkın Partisi, halkla iç içe olan parti, vatandaşın, halkın gönlüne girmiş Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in yürüttüğü iktidar yolundaki bu engellemeler rahatsız edici ve halkın gönlünde yara bırakıcı bir şekilde ilerliyor.

Aynı belediyeye haftalık, iki haftada bir operasyon yaparak süreç yönetmeye çalışıyorlar. Evrak buldukça operasyon yapıyorlar. Sürecin doğru işletilmediği, adaletin tam olarak sağlanmadığı ortada. Hele ki Balçova Belediye Başkanımız Onur Başkanımızın, bu dosyada gizlilik var denilerek üstü örtüldüğü; ancak avukat arkadaşlarımızın söylediği ise dosyada hiçbir şeyin olmadığı. Bir dahilinin dahi olmadığı durumda operasyonla belediye başkanımız gözaltına alınıyor. Adalet bu şekilde sağlanmaya, parti bu şekilde yıpratılmaya çalışıldıkça halkın bize olan desteğinin arttığının farkına varması gerekiyor AK Parti hükümetinin."

“ÜLKE YANGIN YERİ”

AKP'ye tavsiyede bulunan Güç, şöyle konuştu:

“AKP bu yaklaşımı bırakması gerekiyor. Birincisi, belediyelerdeki bu baskıyı, bu siyasi baskıyı kaldırması gerekiyor. Bu artık adalet falan değil, hukuksal bir sistem değil bu. Bu siyasi bir baskıdır. Bu baskının kalkması gerekiyor. Çünkü baskı arttıkça halkın desteği artıyor. AKP bunu ölçümlendirecek konumda bir parti.

Kendisine tavsiyemiz şudur: Bu ölçümleri yapsın ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni gerçek sahiplerine bıraksın ve bu sistemi rahatlatsın. Çünkü sistem böyle gittikçe ülkedeki ekonomi düzelmiyor. Sistem böyle gittikçe gençlerin kaygısı azalmıyor, artıyor. Böyle gittikçe madde bağımlılığı artıyor. Böyle gittikçe emeklilerin sıkıntısı artıyor. Ülke, ülke yangın yeri, yangın yeri. Yangın yeri."

“BU YAPILAN EZİYET ASLA UNUTULMAYACAKTIR”

Arkadaşlarımızı geride bırakmayacağız diye konuşan Güç, şunları söyledi:

“Üç beş tane bulmuşlar adam, orayı polislerle alalım, burayı polislerle alalım... Devlet eliyle resmen baskı altına alınmış, ablukaya alınmış bir kitleyiz biz. Ama çoğunluk biziz, güç biziz. Bakın yakında geliyoruz, iktidara geliyoruz. Şu anda kitlesel olarak tek bir kitle olarak bir arada duran yüzde 40'ı temsil ediyoruz biz. Dolayısıyla ilk seçimlerde iktidar olacağız. Ama bu yapılanlar unutulur gibi değil. Halkın gönlünde yara olmuştur. İnsanları üzüyor, vatandaşı üzüyor. Ancak bu sürecin böyle yürütülemediği ortadadır.

Yani bir yandan siyasi operasyonlar, bir yandan butlan yönetimiyle genel müdürün atadığı, kendini koltuk sevdalısı olarak buraya getirenler, ne üdüğü belirsiz insanlarla partiye girenler, kadınlarımızı ezenler, bar fedaileriyle baskı kurmaya çalışanlar... Bakın biz büyük, kitlesel olarak hareket eden örgütlü bir partiyiz. Dolayısıyla ilk seçimlerde bunun karşılığını görecekler. Bu yapılan eziyet asla unutulmayacaktır. Biz buradan sapa sağlam çıkacağız. Hiçbir arkadaşımızı asla geride bırakmayacağız. Onlarla yol yürümeye, onlarla gurur duymaya, onur duymaya, onlarla beraber hareket etmeye sonuna kadar devam edeceğiz.”

“TÜM DOSYALARDA GİZLİLİK KARARI VAR”

Belediye başkanlarının dosyasında gizlilik kararı olduğunu söyleyen Güç, “Tüm dosyada gizlilik karar... kararı var. Aynı dosya içerisinde olduğunu söyledi arkadaşlar. Biz de tam içeriğini bilmiyoruz. Ama sonuç itibariyle bu şekilde yürütülen bir süreç asla kabul edilebilir bir süreç değildir” dedi.

AKÜZÜM: KÜÇÜK BİR BAĞIŞLA İLGİLİ….

CHP İlçe Başkanı Murat Aküzüm ise belediye içerisinde operasyon olmadığını söyleyerek, “Belediye içerisinde hiçbir gözaltı yoktur. Belediye'de herhangi bir operasyon yoktur. Belediye ile Balçova Belediyesi'yle alakalı hiçbir durum yoktur. Sadece Onur Yiğit'le alakalı, küçük bir bağışla alakalı bir... Kumanya ücreti ödemesiyle alakalı bir durum var sanırım” dedi.

ÇELİK: BAŞKANLARIMIZIN EN KISA SÜREDE SERBEST BIRAKILMASINI TALEP EDİYORUZ

Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP Genel Başkan Yardımcılığına atanan Devrim Barış Çelik, Seferihisar ve Balçova'da sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplam 26 kişinin gözaltına alındığını belirterek, gözaltındaki isimlerin sorgularının Yeşilyurt'taki emniyette sürdüğünü söyledi.

"24 KİŞİ ÖNCEKİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI"

Seferihisar Belediyesi'nde görev yapan bazı isimlerin daha önce yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını ifade eden Çelik, "24 kişinin Seferihisar Belediyesi'ndeki bir önceki soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisi tarafımıza ulaştı" dedi.

"İSMAİL YETİŞKİN'İN DİYALİZE GİRMESİ GEREKİYOR"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Çelik, Yetişkin'in tedavi sürecinin devam ettiğini ve diyalize girmesi gerektiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Çelik, "Biraz önce hemşiresi geldi ve bu konuda bilgi verdi. Yetkililere de durumu iletmek için arkadaşlarımız temas halinde" ifadelerini kullandı.

"ONUR YİĞİT VE ANNESİNİN GÖZALTI GEREKÇESİ SEÇİM YARDIMI"

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve annesi Meryem Yiğit'in gözaltına alınma gerekçesine ilişkin de konuşan Çelik, "2024 yerel seçimleri öncesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'nın seçim kampanyasında sandık görevlilerinin iaşesinin karşılanmasına yönelik yapılan seçim yardımları nedeniyle gözaltına alındıkları tarafımıza bildirildi" diye konuştu.

"BALÇOVA BELEDİYESİ'NDE BAŞKA GÖZALTI YOK"

Kamuoyunda yer alan iddialara da değinen Çelik, Balçova Belediyesi'nden herhangi bir bürokrat ya da başkan yardımcısının gözaltına alınmadığını belirterek, "Balçova Belediyesi ile ilgili herhangi bir bürokratın veya başkan yardımcısının gözaltına alınması söz konusu değildir. Ancak Seferihisar Belediyesi'nde hem bürokratlar hem de belediye başkan yardımcıları bir önceki soruşturmaya istinaden gözaltına alınmıştır" dedi.

"BAŞKANLARIMIZIN SERBEST BIRAKILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Gözaltındaki isimlerin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep ettiklerini kaydeden Çelik, "Belediye başkanlarımızın ve aile yakınlarının en kısa sürede tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesini talep ediyoruz. Bu doğrultuda arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

MURAT BAKAN: ARKADAŞLARIMIZIN GÖZALTINDA OLMASINI GEREKTİRECEK HİÇBİR ŞEY YOK

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP’li belediye başkanları ve partilere yönelik operasyonlara ilişkin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü önünde açıklamalarda bulundu.

Hukuk devleti ve demokrasi adına son derece üzgün olduklarını belirten Bakan, gözaltı işlemlerinin hukuki gerekçelerden yoksun olduğunu savundu.

“DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ ADINA ÜZGÜNÜZ”

Mali Şube önünde açıklama yapan Murat Bakan, “Son derece üzgünüz. Demokrasi adına üzgünüz, hukuk devleti adına üzgünüz, yargının bağımsızlığı adına üzgünüz. Çünkü şu an burada arkadaşlarımızın gözaltında olmasını gerektirecek hiçbir şey yok” dedi.

İki belediye başkanı ile çok sayıda partilinin gözaltında bulunduğunu belirten Bakan, son dönemde CHP’li belediyelere yönelik operasyonların sistematik hale geldiğini öne sürdü.

“İZMİR’DE GEÇMİŞTE OLMAYAN ŞEYLER YAŞANIYOR”

Geçmişte İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonları hatırlatan Bakan, bugün yaşanan süreçlerin daha ağır olduğunu söyledi. Bakan, “İzmir’de geçmişte olmayan şeyler yaşanıyor. Büyükşehir davası döneminde Fethullahçı savcıların ve hakimlerin bile yapmadığını bugün yapıyorlar. Delilsiz şekilde insanlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor” ifadelerini kullandı.

Buca Belediyesi soruşturmasında bazı kişilerin yalnızca personel işlemleri nedeniyle tutuklandığını iddia eden Bakan, “Puantaja imza attığı için tutuklanan insanlar var” diye konuştu.

“İSMAİL YETİŞKİN’İN SAĞLIK DURUMU ENDİŞE VERİCİ”

İsmail Yetişkin’in sağlık durumuna dikkat çeken Murat Bakan, gözaltı kararının ciddi riskler taşıdığını söyledi.

Bakan, “İsmail Yetişkin’in sağlık problemleri son derece endişe verici durumda. Kendisi diyaliz hastası, yüksek şeker nedeniyle sürekli ilaç kullanıyor. Böyle bir sağlık probleminde insanlar bırakın gözaltını, tutuklu dahi olamazlar” dedi.

Yetişkin’in bir ifade üzerine gözaltına alındığını öne süren Bakan, dosyada somut bir delilin bulunmadığını savundu.

“ONUR YİĞİT HAKKINDAKİ GÖZALTI KARARINI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Murat Bakan, Belediye Başkanı Onur Yiğit’e yönelik soruşturmanın da hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, Yiğit’in annesi Meryem Yiğit üzerinden yürütülen soruşturmayı eleştirdi.

Meryem Yiğit’in İzmir’in tanınmış iş insanlarından biri olduğunu söyleyen Bakan, yerel seçimlerden iki gün önce deprem bölgesi Malatya’ya gönderilen bir destek havalesinin soruşturma konusu yapıldığını ifade etti. Bakan, “Meryem Yiğit gibi saygın bir iş insanı üzerinden belediye başkanı oğlunu gözaltına alıyorlar. Buna imza atan savcının nasıl bir hukuk eğitimi aldığını gerçekten merak ediyorum” diye konuştu.

“BU DOSYALARDA GÖZALTI VE TUTUKLAMA KARARI ÇIKMAZ”

Soruşturma dosyalarının hukuki açıdan değerlendirilmesi halinde gözaltı ya da tutuklama kararı verilemeyeceğini savunan Murat Bakan, “Bizim aldığımız hukuk eğitiminde de dünyanın herhangi bir yerindeki hukuk sisteminde de bu dosyalardan ne gözaltı ne de tutuklama kararı çıkar. Hatta soruşturmaya yer olmadığı kararı verilebilecek dosyalar bunlar” dedi.

CHP’li isimlerin masumiyetine inandıklarını dile getiren Bakan, süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

“ÜÇ GÜNDÜR CEZAEVİ ZİYARETİ İÇİN İZİN ALAMIYORUZ”

Adalet Bakanlığı’ndan cezaevi ziyareti için üç gündür izin beklediklerini söyleyen Murat Bakan, Buca ve Şakran cezaevlerinde bulunan partilileri ziyaret edemediklerini ifade etti.

Bakan, “Üç gündür üst üste dilekçe veriyorum, görüşemiyoruz. Her gün yeni bir operasyon haberiyle uyanıyoruz. Bugün de sabah saat beş buçukta bu haberle uyandık ve buraya geldik” dedi.

“ARKADAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Mali Şube önünde CHP’li milletvekilleri ve parti yöneticileriyle birlikte bulunduklarını belirten Murat Bakan, “Burada Deniz Yücel vekilimiz, İzmir İl Başkanımız ve örgütümüz var. Milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları olarak arkadaşlarımızın yanındayız. Süreci sonuna kadar takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"DOĞUŞ BAYIR DA AYNI GEREKÇEYLE GÖZALTINDA"

Önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın oğlu Doğuş Bayır'ın da gözaltında olduğunu açıklayan Bakan, "Doğuş Bayır da seçimden birkaç gün önce deprem yaşamış bir bölgeye destek amacıyla yaptığı bir havale nedeniyle gözaltında. Bunu Türk toplumunun vicdanına bırakıyoruz" dedi.

"VELİ AĞBABA HEDEF ALINIYOR"

CHP'li Veli Ağbaba'nın hedef alındığını ileri süren Bakan, "Deprem döneminde Malatya'nın tüm ilçelerine ve köylerine ilk yardımları ulaştıran, yoksulların yanında olan bir milletvekili olduğu için Veli Ağbaba hedef alınıyor. Sayın Ağbaba'nın o kentte ve Türkiye genelinde önemli bir siyasi ağırlığı bulunmaktadır. Yaşananların temel sebeplerinden biri de budur" ifadelerini kullandı.

YÜCEL: BU SÜREÇ TAMAMEN SİYASİDİR

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Seferihisar soruşturması kapsamında gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, yaşanan sürecin hukuki değil siyasi olduğunu savunarak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik operasyonların seçimlere kadar devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

"KURALSIZLIĞIN KURAL HALİNE GELDİĞİ BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ"

Yücel, Türkiye'de hukuksuzluğun kurumsallaştığını öne sürerek, "Kuralsızlığın kural haline geldiği bir süreç yaşıyoruz. Her gün, her hafta ya da gün aşırı Cumhuriyet Halk Partili seçilmişlere, belediye başkanlarına ve siyasilere yönelik operasyonlar gerçekleştiriliyor. Aynı saldırılar partimize de yöneliyor" dedi.

Kurultayın iptaline ilişkin tartışmaların da bu sürecin bir parçası olduğunu savunan Yücel, "Mutlak butlan kararı da kurultayın iptal edilmesi de bu siyasi operasyonların bir parçasıdır. Bunları birbirinden bağımsız düşünemeyiz" ifadelerini kullandı.

"CHP'Yİ TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ YAPTILAR"

CHP'li isimlere yönelik soruşturmaların siyasi gerekçelerle yürütüldüğünü öne süren Yücel, "Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler ne yaptı? Hangi suçu işledi? Kırk yedi yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yaptılar. AK Parti'yi ikinciliğe düşürdüler ve bugün iktidarın koltuklarını sallıyorlar. İktidarlarını kaybedeceklerini görüyorlar. Bu saldırılar da bundan kaynaklanıyor" diye konuştu.

"BİR HAVALEDEN SUÇ ÜRETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile gözaltına alınan isimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yücel, Onur Yiğit'in uzun yıllardır tanıdığı bir isim olduğunu belirterek, "Onur Yiğit benim 35 yıllık dostumdur. Annesi ve babası çok değerli, başarılı iş insanlarıdır. Seçime iki gün kala yapılan bir para transferi nedeniyle bu insanların gözaltına alınması hukuki değildir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz" dedi.

Gönderilen paranın suç geliri, rüşvet ya da yasa dışı bir faaliyetle ilişkilendirilemeyeceğini vurgulayan Yücel, "Bu para uyuşturucu parası değil, suç geliri değil, rüşvet parası değil. Böyle bir iddia dahi yok. Seçim kampanyası için ya da deprem bölgesinde yapılan bir çalışmaya destek amacıyla gönderilmiş bir havaleden suç üretmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"BU HAKSIZLIKLAR KİMSENİN YANINA KALMADI"

İsmail Yetişkin'in uzun yıllardır CHP örgütü içerisinde görev yaptığını ifade eden Yücel, "İsmail Başkan ikinci dönem belediye başkanımızdır. Uzun yıllar Seferihisar'da ilçe başkanlığı yaptı. Pırıl pırıl bir arkadaşımızdır. Aynı şekilde Onur Yiğit de öyledir. Bu sürecin siyasi bir süreç olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Bu tür operasyonların seçimlere kadar süreceğini düşündüklerini belirten Yücel, "Bu haksızlıklar, vicdansızlıklar ve adaletsizlikler kimsenin yanına kalmadı. Geçmişte FETÖ'nün yargıyı ele geçirdiği dönemde yaşanan siyasi davaların benzerini, hatta daha kötüsünü yaşıyoruz" dedi.

"KİMSE YARGILANMASIN DEMİYORUZ"

Yücel, CHP olarak yargılamalara karşı olmadıklarını ancak tutuksuz yargılama ilkesinin esas alınması gerektiğini savunarak şunları söyledi:

"Kimse yargılanmasın, kimse soruşturulmasın demiyoruz. Herkes soruşturulabilir, herkes yargılanabilir. Suçu olduğu adil bir yargılama sonucunda tespit edilenler cezalarını çekmelidir. Ancak daha yargılama başlamadan peşinen ceza sonucunu doğuracak gözaltı ve tutuklamalara itiraz ediyoruz."

TACETTİN BAYIR: YUKARIDAN YAZILAN BİR SENARYOYU BURADA HAYATA GEÇİRİYORLAR

Eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da oğlu Doğuş Bayır’ın gözaltına alınması ilişkin yazılan bir senaryonun İzmir’de hayata geçirildiğini söyşedi. Bayır, şu ifadeleri kullandı:

“Sıra bağış yapanlara geldiyse, bunun bir yerlere bağlanmak istediği aleni ve açıktır. Söz konusu arkadaşların yaptığı tek şey, Malatya’da depremzede insanlar için yardım toplamak isteyenlere para vermektir. Bu ise bir suç olarak lanse edildi. Ben serbest bırakılıcağına inanıyorum. Biz ilk defa bir siyasi parti olarak yardım etmiyoruz. Daha önce de yaptık.

Ben 8 yıllık milletvekilliğimde, çocuklara yardımda bulundum. Ailece yardımseveriz. Bunun bir suç olması düşündürücü. Buradaki olayın, genel merkez üzerinden milletvekiline bağlanması, o milletvekilinin de dokunulmazlığının kaldırılması için meclise fezleke getirilmesi, tamamen kurguya benzetiyorum. Yukarıdan yazılan bir senaryoyu burada hayata geçiriyorlar."