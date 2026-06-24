İzmir'de kadına 'mutlak butlan' şiddeti: CHP Kadın Kolları İl Başkanı şikâyetçi olacak

Mutlak butlan yönetimi tarafından CHP İzmir İl Başkanlığı’na atanan Utku Gümrükçü’nün il binasına girdiği sırada yaşanan olayların yankıları sürüyor.

Arbede sırasında CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ve Konak Belediyesi CHP Grup Sözcüsü, Meclis Üyesi Simge Tokgöz'ün darbedildiği görüntülere yansırken iki isim hastaneye giderek darp raporu aldı.

“PARTİLİLER Mİ BİLMİYORUZ”

Zahide Kurun, mutlak butlan kararının ardından il başkanlığına gelen Gümrükçü ve beraberindeki grubun parti binasına girmeye çalıştığını, yaşanan arbedede çok sayıda partilinin darp edildiğinin altını çizerek, "Mutlak butlan kararı sonrasında atanmış olan Utku Gümrükçü ve arkadaşları, birçoğunu tanımadığımız, partili olup olmadığını bilmediğimiz kişilerle birlikte il başkanlığımızın kapısına dayandı. Bu esnada arbede yaşandı. Yukarıya çıkmaya çalıştılar, bizler de onları engellemeye çalıştık. Girişte Utku Gümrükçü, Konak Belediye Meclis Üyesi olan kadın arkadaşımızı iterek yere düşürdü. Daha sonra binaya çıkan grubun arkasından gelen bir kişinin gençlerimize vurmak istediğini düşünüyorum. Ancak o sırada ben aradaydım ve omzuma güçlü bir yumruk geldi. Omzum morardı, bununla ilgili darp raporu da aldım" dedi.

"ÖZEL VE ATATÜRK FOTOĞRAFLARININ YERLERE ATILDIĞINI GÖRDÜK"

İl binasında ciddi bir “kaos” yaşandığını belirten Kurun, "Arkadaşlarımızın darp edildiğini gördük. Genel Başkanımız Özgür Özel'in fotoğraflarının indirildiğini, üzerine basıldığını gördük. Hatta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'den hatıra olan fotoğrafının da yerlerde parçalandığını gördük. Bunlar çok üzücü olaylardı" diye konuştu. Kurun sürece ilişkin şikayetçi olacaklarını belirterek, "Sürecin takipçisi olacağız darp raporunu aldık. Takipçisi olacağız" dedi.

Kurun'un darp raporunda "Sağ omuzda 4 cm çaplı ekimoz" tespit edildi ifadeleri yer aldı.

SİMGE TOKGÖZ: UTKU BEY'İN ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUM

Darp raporu alan Simge Tokgöz de Utku Gümrükçü'nün kendisinden özür dilediğini ancak bu özrü kabul etmediğini belirterek, "Utku Bey benden özür dilemiş. Daha önce de söylediğim gibi ben seçilmiş bir meclis üyesiyim. Atanmışları dikkate almıyorum. Özrünü de kabul etmiyorum. Yaşananlardan ötürü de çok büyük rahatsızlık duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Tokgöz'ün darp raporunda “Sol kol lateral yüz orta hatta, yaklaşık 8-9 cm uzunluğunda ve 0.1-0.2 cm kalınlığında, lateral medial hatta uzanan yüzeysel abrazyon (sıyrık/çizik) tipi yara izleri mevcuttur” ifadeleri yer aldı.