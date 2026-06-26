Diyaliz için hastaneye sevk edildi: İsmail Yetişkin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

İzmir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in hemşiresi, Yetişkin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yetişkin'in uzun süredir ev diyalizi tedavisi gördüğünü ve birden fazla kronik rahatsızlığı bulunduğunu aktaran hemşire, şunları kaydetti:

"Zaten hem şeker hastasıyız, hem diyabet hastasıyız, hem kalp hastasıyız. Yani birden fazla hastalığımız var. Bu yüzden 4 saat diyaliz yaptığımız süreler bize yetmediği için 8 saatlik ev diyalizi yapıyorduk."

"4 YILDIR EV DİYALİZİ YAPIYORUZ"

Yaklaşık dört yıldan bu yana ev diyalizi uyguladıklarını söyleyen hemşire, "4 yıldan aşkın süredir ev diyalizi yapıyoruz. Ev diyalizi yaptığımız için potasyum ve fosfor değerlerimiz sürekli kontrol altında tutuluyor. Şu anda potasyumumuz sınırın üzerinde. Sürekli 8 saat diyaliz yaptığımız için bugün alınan 4 saatlik diyaliz bize yetersiz geliyor" dedi.

"DİYALİZ BUGÜN YAPILDI"

Yetişkin'in diyaliz tedavisinin aksadığını aktaran hemşire, "Diyalizimiz bugün yapıldı. Dün yapılmadı, dün götürülmedi. Dün sadece kontrole götürüldü. Haberler yapıldı, ama diyalizimizi bugün yaptık" diye konuştu.

Yetişkin'in dün diyalize girmesi gerekip gerekmediği yönündeki soruyu da yanıtlayan hemşire, "Biz evde diyaliz yaptığımız için perşembe gecesi, cumaya bağlayan gece diyaliz yapıyoruz. Normal şartlarda o zaman yapılması gerekiyordu, ancak en geç bugün yapılması gerekiyordu ve bugün yapıldı. Diyalizimiz 4 saat yapıldı" ifadelerini kullandı.

Haftada üç gün diyaliz uygulandığını belirten İsmail Yetişkin'in hemşiresi, "Bir dahaki seansımızda iki gün ara girecek. Haftada birer gün arayla üç gün diyaliz aldığımız için pazartesi tekrar diyaliz yapacağız" ifadelerini kullandı.

"MORAL DİYALİZ HASTALARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Diyaliz hastalarında moralin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yaşanan sürecin sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çeken hemşire, şöyle devam etti:

"Tansiyonlarımız yüksek çıkıyordu. Tansiyonumuz 16'lara kadar seyrediyor. Diyaliz işi morale bakar. Hastanın durumuna bakar. Moralin bozuk olması, iyi uyuyamamak, iyi beslenememek, dinlenememek tansiyonu yükselten etkenler arasında yer alıyor."

"BESLENME KOŞULLARI DAHA ÖZEL"

Diyaliz hastalarının özel beslenme düzenine ihtiyaç duyduğunu da ifade eden hemşire, "Diyaliz hastalarının yemekleri farklı hazırlanıyor. İki defa haşlanıp suyu dökülerek yeniden yapılıyor. Besini de buradan tam olarak sağlayamıyoruz" şeklinde konuştu.

İlaçların düzenli şekilde kullandırılmaya çalışıldığını kaydeden İsmail Yetişkin'in hemşiresi, şu ifadeleri kullandı:

"İlaçlarımızı kullanıyoruz. Raporlu ilaçlarımız yanımızda. Onları düzenli olarak kullandırmaya çalışıyoruz. Rapor şeklinde verdik, içeri sunduk. Yanında almalarına izin verdiler."