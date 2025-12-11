Emekliler sokakta: Saray zenginleşirken emekli yoksullaşıyor

Dünya İnsan Hakları Gününde DİSK'e bağlı Emekli-Sen üyeleri Karşıyaka İZBAN önünde bir araya gelerek sloganlar eşliğinde iskele meydanına yürüdü. Yürüyüşe Dev Emekli-Sen MYK üyesi Ercan Çınarlı, önceki dönem MDK Başkanı Hüseyin Özkaynak, şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı. Karşıyaka İskele önünde biten yürüş sonunda basın açıklamasını okuyan Emekli-Sen Karşıyaka Şube Başkanı Seçkin Dönmez emeklilerin giderek derinleşen yoksulluk koşullarına mahkûm edildiğini belirterek hükümete “insanca yaşam hakkı” çağrısında bulundu. 10 Aralık’ın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edildiği günü simgelediğini hatırlatan Dönmez, “İnsan hakları, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit, özgür ve onurlu bir yaşama sahip olmasıdır” dedi. Türkiye’de milyonlarca emeklinin 30 bin liraya yaklaşan açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakıldığını vurgulayan Dönmez, bunun insan haklarıyla bağdaşmadığını söyledi.

Basın açıklamasında Türkiye’deki emekli maaşlarına ilişkin dağılımı paylaşan Dönmez, “İşte Veriler" diyerek 6 milyon 80 bin emeklinin 17 bin liranın altında aldığını belirterek tabloyu “acı bilanço” olarak nitelendirdi. Dönmez, bu tabloyu “Emekliler pazar artıklarıyla yaşamaya çalışıyor, hastanelerden randevu bile alamayan milyonlarca insan kaderine terk ediliyor” dedi.

“DÜZEN YANDAŞLARA TESLİM EDİLDİ”

Açıklamada hükümet politikaları sert şekilde eleştirildi. Sermaye sınıfına sağlanan vergi afları, kur korumalı mevduat uygulaması ve kamu ihalelerinin “yandaşlara teslim edildiği” iddia edilen düzenin emekçilerin aleyhine işlediğini ifade eden Dönmez, “Bu düzen ilk seçimde halkın huzurunda hesap verecek” diye konuştu. Yargının siyasal müdahalelerle muhalefeti baskı altına almaya çalıştığını öne süren Dönmez, bunun da kabul edilemez olduğunu söyledi. TÜİK’in enflasyon hesaplamalarını “sahte” olarak niteleyen Dönmez, iktidara şu çağrılarda bulundu: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, asgari ücret yoksulluk sınırının en az yarısı olmalı. Dev Emekli-Sen’in, emeklilerin toplu sözleşme masasında temsil edilmesi ve insanca yaşanacak bir gelir elde edilmesi için mücadeleyi sürdüreceğini belirten Dönmez, “İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için örgütlü mücadelemiz devam edecek” dedi.