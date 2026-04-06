Enginarın kalbi Urla’da atacak

Üç gün boyunca yerli ve yabancı şeflerden üreticilere, akademisyenlerden binlerce ziyaretçiye uzanan geniş bir katılımla gerçekleşecek olan festival; gastronomi atölyeleri, ilham verici söyleşiler, konserler ve belgesel gösterimleriyle Urla’nın köklü tarım geleneğini ve kültürel mirasını tüm yönleriyle gözler önüne serecek.

Enginarın mutfaklardaki hikayesinin ötesine geçerek sürdürülebilir tarım, yerel üretim ve kültürel değerlerin korunması açısından taşıdığı anlamı da öne çıkaracak festivalde; “Urla Sakız Enginarı ve Coğrafi İşaret”, “Ege Otları ve Halk Kültürü” ve “Gastrofarm Urla: Tarım, Turizm ve Gastronomi” başlıkları altında gerçekleştirilecek etkinlikler, katılımcılara hem bilgi hem de ilham sunacak.

BALKAN: URLA’NIN TARIMSAL MİRASINI GELECEK NESİLLERE AKTARMAK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ

Üç gün boyunca sürecek etkinliklerle gastronomi turizmi ve sürdürülebilir üretim zincirinin devamlılığına dikkat çekilecek festival için Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan gerçekleştirdiği davet açıklamasında “Bu yıl festivalimizde Urla’nın üretim kültürünü ve doğayla uyumlu yaşam anlayışını öne çıkarırken, yerel değerlerin geleceğe taşınmasını da en önemli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Urla’nın tarımsal mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluklarımızdan biri. Üretim zincirinin her halkasını destekleyerek yerel üreticimizin kalkınmasını sağlamak için çalışıyoruz. Enginar Festivali de bu anlayışın en güçlü yansımalarından biri. Toprağa, üreticiye ve emeğe sahip çıkan bu kültürü birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Doğanın cömertliğini, emeğin değerini ve lezzetin inceliğini bir araya getiren Uluslararası Urla Enginar Festivalimize tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.