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Ferdi Zeyrek “Liselim” projesini gençlere tanıttı

Ferdi Zeyrek “Liselim” projesini gençlere tanıttı

20.05.2025 16:30:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Ferdi Zeyrek “Liselim” projesini gençlere tanıttı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, öğrencilere yönelik yeni sosyal projesi “Liselim”i, gençlerle bir araya gelerek tanıttı. Başkan Zeyrek, hayata geçirdikleri proje kapsamında, okul çevresindeki belirli noktalarda lise öğrencileri için ücretsiz ve sınırsız internet erişimi sağlayacaklarının müjdesini verdi.

 Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin dijitalleşme ve gençlere destek politikası doğrultusunda hayata geçen Liselim Projesi, ManisaNet altyapısıyla kent merkezindeki okullarda hizmet verecek. Öğrenciler, ders aralarında ve boş zamanlarında hızlı internetle bilgiye kolayca ulaşabilecek.

LİSELİM PROJESİ’Nİ TANITTI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, isim babası olduğu ‘Liselim Projesi’ni öğrencilere tanıttı. Manisa Lisesi yakınında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Zeyrek, projeyi öğrencilere anlatıp fikirlerini aldı. Başkan Zeyrek, “Eğitimde fırsat eşitliği bizim için sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir sorumluluk. Hiçbir öğrencimiz bilgiye erişimde geri kalmasın diye hayata geçirdiğimiz bu projeyle lise öğrencilerimize ücretsiz internet hizmeti sunmaya başlıyoruz. Eğitim yolculuklarında öğrencilerimize katkı sağlamak amacıyla ManisaNET kapsamında lise öğrencilerine özel olarak geliştirdiğimiz tamamen ücretsiz internet hizmeti Liselim Projesi’ni hayata geçirdik. Bu hizmet kapsamında, ilk etapta Manisa merkezde Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde öğrenim gören lise öğrencilerimiz, okullarının çevresindeki belirli alanlarda sunulan ücretsiz ve sınırsız internet hizmetinden faydalanabilecek. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu hizmet, tüm ilçelerimizi kapsayacak” dedi.

NASIL KULLANILACAK

Öğrencilerin, Liselim Projesi’nde internetten faydalanabilmeleri için oluşturulan özel alanlarda telefonun ayarlar bölümünden wi-fi’yi açarak, ağlar kısmında yer alan ManisaNet-liselim kısmına bağlanması, karşılarına gelen anket sorularını cevapladıktan sonra kimlik bilgilerini girip kullanım şartlarını kabul ederek ‘İnternete Bağlan’ butonuna tıklamaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden SMS ile gelen şifreyi doğrulamaları gerekiyor. Öğrenciler, doğrulama işlemi başarılı olduğunda, güvenli ve sınırsız internet erişimi sağlanıp internete bağlanabiliyor.

İlgili Konular: #Manisa Büyükşehir Belediyesi #Ferdi Zeyrek

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