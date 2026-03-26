İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden kamuya büyük destek

26.03.2026 15:55:00
İZMİR / Cumhuriyet
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve faaliyetlerinde kullandığı bazı binalara Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün el koyma girişimine karşı başlattığı hukuk mücadelesi sürerken belediye envanterindeki kayıtlar önemli bir gerçeği ortaya çıkardı. Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllarda merkezi idareye bağlı kurumlara mülkiyetindeki taşınmazlarla ilgili 81 adet tahsis işlemi yaptığı, toplam 287 bin metrekareyi kamu kurumlarının kullanımına sunduğu tespit edildi.

Gasilhane, Egemenlik Evi, Meslek Fabrikası ve Namazgah Hamamı gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait ve tamamı halkın hizmetinde aktif olarak kullanılan taşınmazlara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el koyulması yönündeki girişimler yargıya taşındı. Tartışma, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın İzmir’in hakkına hukukuna sahip çıkma çağrısıyla birlikte kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merkezi idareye bağlı kurumlara destek olma konusunda son derece yapıcı bir yaklaşım sergilediği de ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararlar doğrultusunda kamu kurumlarına belediye envanterinde yer alan taşınmazlardan toplam 81 adet tahsis gerçekleştirildi. Bu tahsislerin toplam büyüklüğü ise 287.328 metrekareyi aşıyor. Tahsislerin tamamı, belediye meclisinde alınan kararlar doğrultusunda ve ilgili kurumların talepleri üzerine hayata geçirildi.

EN FAZLA TAHSİS DİN VE EĞİTİM HİZMETLERİNE

Tahsislerin önemli bir bölümünün eğitim, sağlık ve dini hizmetler gibi doğrudan vatandaşın günlük yaşamına temas eden alanlarda yoğunlaştığı görülüyor.

Kurum bazlı dağılıma bakıldığında, en fazla tahsisin müftülükler ve eğitim kurumları için yapıldığı dikkat çekiyor. İl Müftülüğü ve ilçe müftülüklerine yönelik tahsisler toplamda listenin en büyük kısmını oluştururken, bunu İl Milli Eğitim Müdürlüğü izliyor. Bu iki alan, toplam tahsislerin hem sayı hem de metrekare açısından büyük bölümünü kapsıyor. Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile emniyet birimlerine yapılan tahsisler de dikkat çeken diğer başlıklar arasında yer alıyor. Üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarına da tahsisler bulunuyor.

Toplam 81 tahsisin 30’unun İl Müftülüğü’ne, 16’sının İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, 10’unun Sağlık Bakanlığı’na, 6’sının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, 4’ünün İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne, 2’sinin Dokuz Eylül Üniversitesi’ne yapıldığı görülüyor.

Cemil Tugay: Müsaade edin hukuki süreç tamamlansın
Cemil Tugay: Müsaade edin hukuki süreç tamamlansın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü, tapusunu üzerine aldığı Meslek Fabrikası binasının tahliye edilmesi için gönderdiği tebligat nedeniyle tarihi binada nöbetini sürdürüyor. Tugay, “Müsaade edin hukuki süreç tamamlansın. Bu süre içinde bizden istediğiniz şeyleri de konuşmaya hazırız ama bu yanlışı İzmir’e, İzmir halkına, bir devlet kurumu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yapmayın. Burayı hukuksuzca, zorla boşaltamayacaksınız. Buna izin vermeyeceğiz. Buradayız” dedi.
Cemil Tugay Meslek Fabrikası nöbetinde: Bu bina meselesi değil; kamu hakkının meselesidir
Cemil Tugay Meslek Fabrikası nöbetinde: Bu bina meselesi değil; kamu hakkının meselesidir İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası olarak kullandığı eski un fabrikası binasının tapusunun Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi üzerine Konak Kaymakamlığı 23 Mart Pazartesi saat 09.00’a kadar verdiği tahliye süresi doldu. Sabah saatlerinde binanın önüne giden Başkan Cemil Tugay, “Bizim derdimiz nettir, duruşumuz açıktır. Bu konuda haklıyız ve bu haklılığımızı defalarca kamuoyuyla paylaştık. Bu mesele çözülene kadar da buradan ayrılmak istemiyorum. Çünkü bu yalnızca bir bina meselesi değil; bu, hukukun, kamu hakkının ve İzmir’in iradesinin korunması meselesidir.” dedi.
Cemil Tugay'dan, AKP'nin İzmir milletvekillerine sert eleştiri: 'Ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına?'
Cemil Tugay'dan, AKP'nin İzmir milletvekillerine sert eleştiri: 'Ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına?' İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tahliye talebine karşı Meslek Fabrikası önündeki nöbeti sürerken Başkan Cemil Tugay, sürece tepki göstererek, AKP'nin İzmir milletvekillerine çağrıda bulundu.