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Karşıyaka Çiçek Festivali binlerce doğa tutkununu buluşturdu

Karşıyaka Çiçek Festivali binlerce doğa tutkununu buluşturdu

21.05.2025 10:13:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Karşıyaka Çiçek Festivali binlerce doğa tutkununu buluşturdu

Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen Çiçek Festivali, İzmir’in dört bir yanından binlerce vatandaşı Bostanlı Pazar Yeri’nde buluşturdu. Üç gün boyunca çiçek üreticileri ile tüketicileri aracısız olarak bir araya getiren festival hakkında Başkan Yıldız Ünsal, “Yalnızca çiçekleri değil; doğaya olan saygımızı ve toplumsal dayanışmamızı da büyüttüğümüz festivale katılan üreticilere ve ziyaretçilere teşekkür ediyorum” dedi.

Karşıyaka’nın çevre dostu kimliğiyle özdeşleşen ve doğanın en güzel renklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine görsel şölen sunan “Çiçek Festivali” bu yıl 22’nci kez gerçekleştirildi. Bostanlı Pazar Yeri’nde üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayan festivalde; mevsimlik çiçekler, süs bitkileri, sebze fideleri, ağaç türleri ve çeşitli peyzaj ürünleri, üreticiden tüketiciye aracısız olarak ulaştı. 98 üreticinin açtığı stantlar, konuklardan yoğun ilgi gördü. Festivalde ayrıca Karşıyaka Belediye Bandosu'nun konseri, Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisi, Karşıyaka Belediyesi Trio Orkestrası’nın müzik dinletileri ile Selluka Derneği iş birliğinde düzenlenen söyleşi de ilgiyle takip edildi.

“DOĞAYA SEVGİMİZİN YANSIMASI”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Karşıyaka’da büyüyen ve bu yıl 22’ncisini düzenlediğimiz Çiçek Festivali, kentimizin doğaya olan sevgisinin ve sürdürülebilirlik vizyonunun en güzel örneklerinden biri. Emek veren tüm üreticilere, katılım sağlayan tüm yurttaşlara gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Geleneksel Çiçek Festivalimizi önümüzdeki yıllarda da aynı coşku ve özveriyle gerçekleştirmeyi diliyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak doğanın kalbinde, doğayla iç içe yaşayan bir kent için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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