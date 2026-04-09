Mahkemeden Meslek Fabrikası için kritik karar: Delil tespiti kısmen kabul edildi, Cemil Tugay fabrikaya girdi

İzmir’de mülkiyeti tartışma konusu olan tarihi Meslek Fabrikası binasıyla ilgili önemli bir yargı kararı çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine İzmir 22. Sulh Hukuk Mahkemesi, taşınmazda yapılan yatırımların tespitine yönelik başvuruyu kısmen kabul etti, kısmen reddetti.

Belediye, Konak ilçesine bağlı Halkapınar Mahallesi’nde bulunan ve uzun yıllardır “Meslek Fabrikası” olarak kullanılan taşınmazda yaptığı restorasyon, altyapı, onarım ve teknik yatırımların kayıt altına alınması için mahkemeye başvurmuştu. Başvuruda, söz konusu taşınmazın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesinin ardından tahliye riskinin doğduğu ve ileride açılacak olası tazminat davası için delil tespiti yapılmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

KEŞİF YAPILMASIN KARAR VERİLDİ

Mahkeme, yaptığı inceleme sonucunda; taşınmazda gerçekleştirilen restorasyon, iyileştirme, altyapı ve teknik yatırımların ekonomik değerinin tespit edilmesine yönelik talebi hukuki yarar kapsamında değerlendirerek kabul etti. Bu kapsamda bilirkişi heyeti eşliğinde keşif yapılmasına karar verildi.

Öte yandan, taşınmazda bulunan makine, jeneratör, bilgisayar ve ofis ekipmanlarının miktarı, değeri ile montaj-demontaj işçilik bedellerinin tespitine yönelik talep ise reddedildi. Mahkeme, bu talep açısından henüz gerçekleşmiş bir zarar bulunmadığını ve delillerin kaybolma riskinin söz konusu olmadığını belirterek, hukuki yarar şartının oluşmadığına hükmetti.

Karar doğrultusunda; makine mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, elektrik-elektronik mühendisi ve gayrimenkul değerleme uzmanından oluşacak bilirkişi heyeti, 9 Nisan 2026 tarihinde taşınmazda keşif yapacak. Tespitin, işin aciliyeti nedeniyle karşı tarafa tebligat yapılmaksızın gerçekleştirileceği bildirildi.

Mahkeme ayrıca, yapılacak tespit sonrasında hazırlanacak raporların taraflara tebliğ edileceğini ve karşı tarafın bir hafta içinde itiraz hakkı bulunduğunu da karara bağladı.

BAŞKAN TUGAY FABRİKAYA GİRDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sabah saat 10.00 sıralarında Meslek Fabrikası’na girme talebini ilettikten sonra mahkeme heyeti ile birlikte Meslek Fabrikası'na giriş yaptı.