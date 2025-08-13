Memurlar “TİS’ten cacık olmaz” dedi salatalık dağıttı 

Kamuda çalışan ve yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8. dönem memur toplu sözleşme görüşmeleri için süreç 28 Temmuz’da başladı. Görüşmelerle birlikte Hükümet’in memur ve memur emeklilerine yönelik açıkladığı ilk zam teklifi ise tepkilere neden oldu. Birlik Sağlık-Sen yürütülen süreç ve açıklanan zam teklifine ilişkin bugün İzmir Eğitim ve Diş Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Sendika, ‘TİS masasından bir cacık olmaz’ diyerek alandaki vatandaşlara salatalık dağıttı.

“SENDİKALARIN KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ İLAN ETMELERİ GEREKMEKTEDİR”

Sendika adına açıklamayı yapan Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Memur ve emeklilerinin maaş artışlarının belirlendiği ve her iki yılda bir ağustos ayı içerisinde yapılan toplu sözleşmelerin bu yıl 8.si yapılmaktadır. Mevcut hükümet ve yetkili sendikalar arasındaki ilk toplantı 28 Temmuz tarihinde yapılmış ve 16 gün geride kalmıştır. TİS görüşmeleri her ne kadar mevcut hükümet ve siyasetin kontrolündeki sarı sendikalar arasında oynanan bir tiyatrodan ibaret olsa da memur ve emeklilerimizin kimseye muhtaç olmadan geçinebilmeleri için hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla, yetkili sendikalar başta olmak üzere masada bulunan sendikaların ve tüm sendikaların gündem oluşturması, kırmızı çizgilerini ilan etmeleri gerekmektedir” diye konuştu.

“TOPLU SÖZLEŞME MASALARINDAN BİR CACIK OLMAMIŞTIR”

Bugüne kadar yapılan sözleşmelerin çalışanların geçim derdine derman olmadığını hatırlatan Doğruyol, “Yedi dönemdir yapılan toplu sözleşmelerde, sözde alınan zamların enflasyonun altında kalması enflasyon oranında verilen zamların içinde kalarak hiç bir manasının olmaması, toplu sözleşmelerden beklentiyi de ortadan kaldırmıştır. Toplu sözleşmeler ‘bilmem, görmem, duymam’ diyerek üç maymunu oynayanlarla, ‘ekmek yiyorsa karnı toktur’ diyenler arasında geçmektedir. Her toplu sözleşme döneminin başında sert çıkışlarla talepte bulunanların, sözleşme sonunda geldikleri nokta, 0.5 puanlık artışlara imza atmalarıyla sonuçlanmaktadır. 14 yıldan bu yana yapılan toplu sözleşmelerde, verilen enflasyon farkı zam değildir. Enflasyon artı yüzde 3-5 zam istiyoruz bile diyemeyenler halen tiyatro oynamaya devam etmektedirler. Reel verilerden uzak, hesaplayanların bile inanmadığı, TÜİK’in enflasyon oranlarıyla memurlar son 15 yılda yaklaşık yüzde 50 fakirleşmişlerdir. Dolayısıyla, bu güne dek yapılmış olan toplu sözleşmelerden, toplu sözleşme masalarından bir cacık olmamıştır” dedi.

“ÜLKEMİZDE BU GÜNE DEK, HANGİ EKONOMİK VERİLER TUTMUŞTUR”

Açıklanan zam teklifine tepki gösteren Doğruyol, “ Öngörülen enflasyona göre zam pazarlığı yapmak nedir? Ülkemizde bu güne dek, hangi ekonomik veriler tutmuştur ki, 2026 yılında öngörülen yüzde 12, 2027 yılında öngörülen yüzde 8’lik enflasyon oranları tutacaktır? 2026 yılı için 10+6, 2027 yılı için 4+4 zam teklif etmek memura hakarettir. Teklif edilen zamlarda zaten enflasyonun altında kalacağı için hiçbir mantığı da, manası da yoktur. Emekliler ise yaklaşık 15 bin TL’lik maaşlarıyla perişan durumdadırlar. Toplu sözleşmelere taleplerini klasör klasör götürenler, toplu sözleşme sonunda, ne ek zam ne refah payı ne bayram ikramiyesi ne de defaten söz verilen 3600 ek gösterge problemi gibi hiçbir talebi gerçekleştirmeden ve arkalarına bile bakmadan masadan kalkmaktadırlar” diye konuştu.

“BU ÖLÜM SESSİZLİĞİNİZ NİYEDİR?”

Masanın paydaşı olan Memur-Sen’e de çağrıda bulunan Doğruyol, “Eğer bir sendikanın varlık sebebi bir siyasi partiyse, o siyasi parti de iktidardaysa, siz hak arayamazsınız. Alanlara inemezsiniz. Sesinizi yükseltemezsiniz. Sendikacılık, hak aramaktır. Alanlarda olmaktır, eylem yapmaktır. Sendikacılık, rüzgârın yönüne göre yelken açmak değil, doğru bildiğin yöne yelken açmaktır. Sendikacılık istemek, dile getirmek değil, söke söke almaktır. Masada olan yetkili sendikalara soruyoruz? Aradan geçen 15 güne rağmen bu ölüm sessizliğiniz niyedir? Bir yerlerden talimat mı aldınız? Tehdit mi edildiniz? Yoksa diplomalarınız mı sahte” dedi.

“NE YAPARSANIZ YAPIN O KOMİSYONDAN HİÇBİR CACIK OLMAYACAK”

Doğruyol son olarak dağıtılacak salatalıklarla ‘cacık’ göndermesi yaparak şu ifadeleri kullandı:

“İçinde bulunduğumuz süreçte, 19 Ağustosta, ya uzlaşma sağlanacak, ya da uzlaşmazlık zaptı imzalanacaktır. Yani, kalan süre 5 gündür. Maalesef yetkili sendikalar, yaklaşık 3,5 milyon memur 2,5 milyon memur emeklisi ve aileleri ile birlikte yaklaşık 25 milyon kişinin temsilini ve sorumluluğunu taşıyamamaktadırlar. TİS’ten bir sonuç alınamazsa Hakem Kurulu’na gidilecek. O kurulda 11 kişiden oluşan bir komisyon bulunuyor. 11 kişinin altı kişisi Hükümet tarafından, beş kişi sendikalardan tarafından. Ne yaparsanız yapın o komisyondan hiçbir cacık olmayacak. Bu salatalıklardan bir cacık olabilir ama o TİS masasından hiçbir cacık olmayacak. Bugüne kadar olmadı. Bu yasa değişmeli ve sizler de kafanıza yumruğu yediğinizde yerinize oturmaktan vazgeçmelisiniz. Bu TİS’lerle memurların, emeklilerin hakkına giriyorsunuz. Yüzde 88 zam istediğiniz yerde yüzde 10 zam teklifini gördünüz. Ne yapacaksınız? Alanlarda birkaç basın açıklaması, tweet etkinliği, ardından birkaç yazı... Ondan sonra yine yerinize oturacaksınız. Sizin konuşmaya ve alanlara çıkmaya hakkınız yok. Çünkü siz birilerinin emireli konumundasınız. Sizler, ülkenin kaynaklarını oluk oluk bir yerlere aktarırken memurun üç beş kuruşuna göz dikiyorsunuz. Memuru bu şekilde cezalandıramazsınız.”