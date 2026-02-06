Raylı israf

İhalesi 2011’de yapılan, 2013’te inşaatı başlayan ve 4.3 milyar TL’ye 1080 günde bitirilmesi planlanan Ankara-İzmir yüksek hızlı tren (YHT) projesi aradan geçen 15 yılda bitirilemedi. Ankara’dan başlayarak Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa üzerinden İzmir’e uzanan proje beş bakan eskitirken her bakan bir açılış tarihi verdi.

Projenin altıncı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılan hikâyesine dönen proje ile ilgili verilen bir soru önergesine verdiği yanıtta ilerleme oranının yüzde 53 olduğunu, projenin de 2027’de tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Masraf 23 kat arttı 2013’te 4.3 milyar TL’ye bitirileceği belirtilen projenin maliyeti de aradan geçen zamanla 23 kat arttı. 2026 yılı yatırım programında bakanlık 19 milyar 172 milyon TL, TCDD de 15 milyar 711 milyon TL kaynak ayırdı. 2026 sonu itibarıyla projenin toplam maliyeti de böylece 101 milyar 487 milyon 60 bin TL olarak yeniden hesaplandı. 2027’de bitmesi beklenen projenin toplam maliyetinin ise hedeflenen 4.3 milyar liranın 35 katından fazla olan 151 milyon lirayı geçmesi ön görülüyor.

‘SERVET TRANSFERİ PROJESİNE DÖNÜŞTÜ’

Türkiye’nin en stratejik şehirlerinin demiryoluyla birbirine bağlanamamasını “bir yönetim zafiyeti” olarak yorumlayan CHP İstanbul Milletvekili ve Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, “Bu plansızlığın, devasa kamu zararının ve hesap vermezliğin somut göstergesidir. Geldiğimiz noktada ne yazık ki bitmeyen çalışmaları ve sürekli ötelenen açılış tarihlerini konuşuyoruz. Başlangıçta açık ihale usulüyle yaklaşık 1.3 milyar Avro bedelle ihale edilen bu projenin maliyeti, daha sonra 21/b pazarlık usulüyle 2.1 milyar Avro’ya yükseltilmiştir. Ortada hiçbir teknik gerekçeyle izah edilemeyecek 800 milyon Avro’luk devasa bir fark bulunmaktadır. Rekabete kapalı ve şeffaflıktan uzak 21/b yöntemiyle, Hazine garantili dış kredilerle ve piyasa gerçeklerini aşan döviz bazlı sözleşmelerle yürütülen bu süreç, kamu kaynaklarının nasıl israf edildiğinin açık kanıtıdır. Bu proje, bir ulaşım yatırımından ziyade adeta bir ‘servet transferi’ projesine dönüşmüştür. Halkın cebinden çıkan her bir kuruşun hesabını sormaya devam edeceğiz” dedi.

‘MÜHENDİS BULUNAMIYOR’

Projenin yıllar içinde tam bir kamu fiyaskosuna dönüştüğünü belirten CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Ortada hızlı tren yok, bitmeyen bir hikâye var. Proje 6 bakan eskitti, maliyeti ise adeta roket hızıyla arttı. Trenin kendisi değil, sadece maliyeti hızlı. Projede bugüne kadar yalnızca 152 kilometrelik kısım tamamlanmış durumda. Geriye kalan 346 kilometrenin bu hızla kaç yılda biteceği ise maalesef meçhul durumda. Projenin sahadaki durumuna ilişkin ciddi sorunlar bulunduğuna dair duyumlar alıyoruz. Proje için aylık 600 bin liraya çalışacak mühendis dahi bulunamıyor. Kimse bu karmaşanın, bu belirsizliğin içine girmek istemiyor” diye konuştu.