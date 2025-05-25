Şampiyonun İzmir’deki maçında sonucu kaleciler belirledi

Geçen hafta şampiyonluğunu ilan GS ile iki sezon aradan sonra bu sezon yeniden Süper Lig'e dönen Göztepe'nin mücadelesinde sonucu kaleciler belirledi. Göztepe'yi dokuz sezon önce TFF 1'den Süper Lig'e çıkaran kadronun kalecisi Günay cumartesi akşamı yüzde yüz 3 gole izin vermeyerek GS'nin kalesini gole kapattı. Göztepe kalecisi Lis ise Kaan'ın frikiğine engel olamadı.

Maç öncesinde bu sezon yeniden başladığı 2. Lig’de şampiyon olan Göztepe basketbol takımı kupasıyla statta tur attı. Göztepeli taraftarlar bütün statta maç öncesinde ve esnasında binlerce kareli bayrakla koreografi yaparken, konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde 25. şampiyonluğu simgeleyen "25" pankartı ile dev bir GS arması açtı.

Stoliov geçen haftaki 11'i sadece kaleyi Lis'e vererek sahaya sürdü. GS'de ise as kadrodan Muslera, Abdülkerim, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Osimhen maç kadrosunda yer almazken, Sallai ve Eren de kulübede kaldı.

GÖZ GÖZ İLK YARIDA FIRSATLARI CÖMERTÇE HARCADI

Maça hızlı ve atak başlayan taraf ev sahibi Göztepe oldu. 3'te GS kalesindeki ablukada son olarak Romulo’nun röveşatası az farkla üstten dışarı çıktı. 5'te Ogün'ün frikiği defanstan Ahmet'in önüne geldi, onun şutu üstten dışarı çıktı. Hemen arkasından GS tehlikeli geldi, A. Kutucu'nun plasesi uzak direk dibinden az farkla dışarı çıktı. 11'de maçın ilk sarı kartı Heliton'a çıktı. 19'da Kubilay'ın kafası Günay'da kaldı. 25'te Göztepe adına inanılmaz bir gol kaçtı; Romulo, Tijaniç'in önüne uzattı onun plasesini Günay adeta uzayarak köşeden kornere çelmeyi başardı. 33'te Göztepe golcüsü Romulo ile bir fırsattan yararlanamadı. 43'te soldan gelişen GS atağında Kerem'in vuruşu yan direkten dönerken Göz Göz şanslı olan taraftı.

GS İKİNCİ YARIDA SONUCA GİTTİ

Stoliov, ikinci yarıya iki değişiklikle başlattı takımını; Tijaniç ve Dennis çıkarken Miroshi ve Furkan girdi. Kanımca bu değişiklikler inisiyatifi artırmak yerine GS'ye kaptırdı. 54'te Romulo’nun 25 metreden frikiğini Günay güçlükle üstten kornere çeldi. 60'ta bir kez daha sahneye çıktı Güzelyalı Boğası Romulo; ancak şutu Günay'ın ellerinde eridi. 64'te Romulo'nun uzattığı topla ceza alanına giren Kubilay, Günay'ın altından golü yaptı ancak VAR incelemesinde gol çok ince bir ofsayta takıldı. 66'da Berkan'ın ceza çizgisi üzerinden sert şutu üstten dışarı çıktı. 69'da Lis ceza alanı dışına çıkarak GS atağına müdahale ederken A. Kutucu'ya çarptı ve sarı kartı gördü. 70'te frikiği kullanan Kaan 25 metreden topu uzak köşeden doksana takarken Lis sadece seyretti; 1-0.

77'de Göztepe'de Kubilay ve Koray çıktı, Matsuki ve Emersonn girdi. 82'de Stoliov iki değişiklik daha yaptı; Nielsen ve Ogün çıktı, Taha ve Nazım girdi. 89'da üçüncü sarı kartı Romulo gördü. Bu dakikada Taha'nın ortasına Emersonn'un kafası dışarı çıktı. 90'da Sanchez defanstan aldığı topla birkaç Göztepeli oyuncuyu adeta ipe dizerek ilerledi, Morato'ya uzatılan topu bu oyuncu Lis ile karşı karşıya düzgün bir plase ile ağlarla buluşturup maçın skorunu belirledi; 2-0.

GÜNAY'IN MESAJI, GÖZ GÖZ'ÜN EKSİĞİ

Sonuçta bir yerde maçın skorunu kaleciler belirledi. 34'lük Günay üç net gollük pozisyonda devleşerek gole izin vermedi ve adeta GS yönetimine "Muslera'dan sonra birinci kaleci aramanıza gerek yok, ben buradayım" mesajını vermiş oldu. GS yedekleriyle de olsa şampiyon takım olmanın prestijini korumayı başardı. Göztepe ise elinden geleni yaptı; bitiricilik eksikliği ve son vuruşlardaki yetersizliğe bir de duran toptan acemice barajla yenilen gol de eklenince olmuyor, olamıyor. O baraj bir köşeyi kapatacak şekilde kurtulabilirdi, Lis de ağırlığı diğer köşeye verip ya da biraz daha önde durabilirdi.

GÖZTEPELİ OYUNCULARI DA TRİBÜNÜ DE KUTLUYORUM

Göztepe'yi saygıdeğer mücadelesi için kutluyorum. Maçtan sonra da tribünleri dolaşarak taraftarı selamladılar. Taraftar da yenilse de iyi mücadele eden futbolcuları bağrına bastı ve alkışladı. Bütün bunlar takdire şayan. Maçta Göztepe'nin eski teknik direktörü bugünün milletvekili Ünal Karaman ile takıma önceki yıllarda önemli katkıları olan Yasin Öztekin ve Adis Jahoviç'le karşılaştık. Bu gibi isimlerin ve başka pekçok önemli futbol insanının Göztepe'nin maçlarını izlemesi kıymetli.