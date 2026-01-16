Süt ve et krizi daha derinleşecek

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatını 22 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 22.22 lira olarak belirlendi. Nisan 2026’da yeniden değerlendirileceğini duyuran konseye sektör temsilcileri tepki gösterdi.

Titar Tarım Hayvancılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan, “Konsey, genelde maliyetler sınırında bir fiyat politikası belirliyor gibi. Bu rakamlarla sütünüzü sattığınızda siz sadece maliyetlerinizi kurtarmış oluyorsunuz, kârlı bir işletmecilik yapmamış oluyorsunuz. Bu da sürdürülebilir bir durum değil. İkincisi de Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde bu 22.22 TL’ye sütünü satamayacak çokça işletme var. Üreticiyi sevindirecek, mutlu edecek bir taban fiyat politikası yok. Enflasyonun neredeyse 3’te 1’i kadar bir artış yapıldı. Resmi enflasyonu yüzde 30’larda ama süte siz yüzde 13 civarında bir artış yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

‘1 LİTRE SÜTE 1.5 KİLO YEM ALINMIYOR’

KÖY-KOOP İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer ise küçük aile işletmelerinde 1 litre sütün maliyetinin 30 TL’ye kadar çıktığına dikkat çekerek “Süt üretiminin sürdürülebilir olabilmesi için 1 litre sütle en az 1.3 kg yem alınabilmesi gerekir. Yemsüt paritesi bozuldu. 1 litre süt 22.20 TL, 1 kg yem 13-15 TL. Bu durumda 1 litre sütle 1.5 kg yem bile alınamıyor. Sonuçları bugünden görüyoruz, inekler kesime gidiyor, damızlık hayvanlar elden çıkarılıyor, süt üretimi düşüyor, orta vadede hem süt hem et krizi derinleşiyor. Türkiye’de sütün büyük bölümü küçük aile işletmeleri tarafından üretiliyor. Açıklanan fiyat, bu işletmeleri sistem dışına itiyor. Birçok bölgede üretici sütünü 20-21 TL’ye vermek zorunda kalıyor. Kâğıt üzerinde bile yetersiz olan bu fiyat, sahada fiilen uygulanamıyor. Süt fiyatını baskılamak enflasyonu düşürmez, üreticiyi bitirir, üretimi azaltır, orta vadede tüketiciye daha pahalı gıda olarak geri döner. Çözüm; çiğ süt fiyatı, maliyetlere endekslenmeli ve en az 3 ayda bir güncellenmeli” dedi.