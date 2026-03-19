Torbalı'da kağıt fabrikasına karşı ortak cephe

İzmir’in Torbalı ilçesinin Gazi Mustafa Kemal Mahallesi'nde eski adı Kombassan Holding yeni adıyla Bera Holding olan Konya Kağıt Sanayi ve Ticarete A.Ş.’nin kurmayı planladığı kağıt fabrikasına tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmir Özel Endüstri Bölgesi” olarak ilan ettiği alana yapılacak fabrikanın ilçenin su kaynaklarını bitireceği ve doğaya geri dönüşü mümkün olmayan zararlar vereceği için karşı çıkan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile ilçenin önde gelen ticaret, esnaf ve ziraat odalarının başkanları, "Kağıt Fabrikasına Karşı Ortak Deklarasyon" yayımlayarak projeye kesin bir dille karşı çıktı.

“MESELE SİYASET ÜSTÜ”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Torbalı Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Özkan Burgaz, Torbalı Esnaf Odası Başkanı Halil Gülcü, Torbalı Şoförler Odası Başkanı Cıva İsmail Akman, Torbalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Latif Pazarcı ile Torbalı Tepeköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Canbeldek’in imzaladığı deklarasyonda "Bu mesele siyaset üstüdür" vurgusu yapıldı.

GÜNLÜK 3 BİN TON SU TÜKETECEK

Fabrikanın kurulmasına değil, Torbalı'nın doğasını yok edecek ve suyunu tüketecek nitelikte bir yatırıma karşı olunduğu belirtildiler deklarasyonda, tesisin günlük yaklaşık 3 bin ton su kullanacağı, bu miktarın 20 bin Torbalılının günlük su ihtiyacına eşdeğer olduğu vurgulandı.

Deklarasyon şu şekilde:

"Bugün, Gazi Mustafa Kemal Mahallemizde kurulmak istenen ve geleceğimizi tehdit eden, Torbalımıza 50 yıl yetecek temiz su kaynağımızı, yeraltı su kaynaklarımızı dolayısıyla tarımda sulamada kullanılan su kaynaklarımızı bitirecek ve doğamıza gözle görülür zarar verilecek kağıt fabrikasıyla ilgili ortak bir görüş ortaya koymak için bir araya geldik.

Bu topraklarda doğduk, büyüdük, ekmeğini yedik, suyunu içtik Torbalı bizim yuvamız.....

Ve konu Torbalı'nın geleceği olduğunda biz susmayız, bir oluruz.

Bugün burada, aşağıda imzası bulunan Torbalı Belediye Başkanı ve Oda başkanları olarak ve Torbalı'yı seven herkesle birlikte tek bir söz için bir aradayız:

Torbalı'nın geleceğini koruyacağız.

Bu mesele artık bir yatırım meselesi değildir.

Bu mesele; suyumuzun, toprağımızın, sağlığımızın ve çocuklarımızın geleceğinin meselesidir.

Planlanan fabrikanın günlük su tüketimi yaklaşık 3 bin ton.

Bu, 20 bin Torbalılının günlük su tüketimine eşdeğer.

Yani bu fabrika çalıştığında, çocuklarımızın içtiği sudan eksilecek.

Üstelik fabrikanın kurulacağı alandaki su kuyuları, Torbalı'nın 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitede.

Bu geleceği bir fabrikanın kullanımına bırakmak istemiyoruz.

Bir diğer tehlike ise atıklar...

Fabrikadan çıkacak atık suların Fetrek Çayı üzerinden yer altı sularına karışma riski, içme ve tanım suyunu tehdit etmektedir.

Her yıl oluşacak kimyasal ve biyolojik atıklar, toprağımıza ve soframıza zarar verecektir.

Unutmayalım:

Torbalı Ovası, Türkiye'nin en verimli tarım alanlarından biridir.

Ege Bölgesi'nin kışlık sebzesinin yaklaşık %70'i bu topraklardan karşılanmaktadır.

Bu nedenle bu mesele yalnızca Torbalı'nın değil, Türkiye'nin gıda güvenliği meselesidir

Bizler açıkça söylüyoruz.

Yatırıma da istihdama da karşı değiliz. Kaldı ki bu fabrika çevre fabrikaları da olumsuz etkileyecek, onların kullanacağı suyu da bitirecektir.

Bizler aşağıda imzası olan Torbalı Belediye Başkanı ve Oda Başkanları olarak, temsil ettiğimiz kurumların tüm üyelerinin de tam desteği ile Torbalı'mızın doğasını yok edecek, suyumuzu tüketecek, toprağımızı kirletecek hiçbir yatırıma razı değiliz.

Bugün Torbalı tek yürek olmuştur.

Bu mesele siyaset üstüdür.

Bu mesele çocuklarımızın geleceğidir.

Buradan bir kez daha ilan ediyoruz:

Torbalı'nın suyunu, toprağını, havasını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Hukuk içinde, akılla, bilimle ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.

Çünkü biz bu topraklara sadece bugün için değil, yarınlar için de sahip çıkıyoruz.

Torbalı'nın geleceğini kimseye teslim etmeyeceğiz.

Torbalı hepimizin ve bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız."