Tunç Soyer 1 yıldır cezaevinde: 'Güneşi yine hep birlikte kucaklamamıza az kaldı'

Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cezaevinde geçirdiği bir yılın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

1 Temmuz 2025’te tutuklanarak cezaevine gönderilen Soyer, “Tam 1 yıldır tutsağım” ifadelerini kullanarak duygusal bir mesaj yayımladı.

"KAVUŞACAĞIZ"

Soyer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“365 GÜN. Geçen yıl 1 Temmuzda gözaltına alınıp tutuklandım. Tam 1 yıldır tutsağım. Bu süre içerisinde Dünya Güneşin etrafında dönüşünü tamamladı. Biliyorum Dünyayı, Güneşi yine hep birlikte kucaklamamıza az kaldı… Kavuşacağız.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hasretle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.”