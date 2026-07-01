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Tunç Soyer 1 yıldır cezaevinde: 'Güneşi yine hep birlikte kucaklamamıza az kaldı'

Tunç Soyer 1 yıldır cezaevinde: 'Güneşi yine hep birlikte kucaklamamıza az kaldı'

1.07.2026 17:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/İzmir
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Tunç Soyer 1 yıldır cezaevinde: 'Güneşi yine hep birlikte kucaklamamıza az kaldı'

1 Temmuz 2025 yılında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cezaevinden 1 yıla dair sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
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Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cezaevinde geçirdiği bir yılın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

1 Temmuz 2025’te tutuklanarak cezaevine gönderilen Soyer, “Tam 1 yıldır tutsağım” ifadelerini kullanarak duygusal bir mesaj yayımladı.

"KAVUŞACAĞIZ"

Soyer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“365 GÜN. Geçen yıl 1 Temmuzda gözaltına alınıp tutuklandım. Tam 1 yıldır tutsağım. Bu süre içerisinde Dünya Güneşin etrafında dönüşünü tamamladı. Biliyorum Dünyayı, Güneşi yine hep birlikte kucaklamamıza az kaldı… Kavuşacağız.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hasretle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.”

İlgili Konular: #İzmir #Tunç Soyer

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