Tunç Soyer 1 yıldır cezaevinde: 'Güneşi yine hep birlikte kucaklamamıza az kaldı'

Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cezaevinde geçirdiği bir yılın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
1 Temmuz 2025’te tutuklanarak cezaevine gönderilen Soyer, “Tam 1 yıldır tutsağım” ifadelerini kullanarak duygusal bir mesaj yayımladı.
"KAVUŞACAĞIZ"
Soyer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“365 GÜN. Geçen yıl 1 Temmuzda gözaltına alınıp tutuklandım. Tam 1 yıldır tutsağım. Bu süre içerisinde Dünya Güneşin etrafında dönüşünü tamamladı. Biliyorum Dünyayı, Güneşi yine hep birlikte kucaklamamıza az kaldı… Kavuşacağız.
Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hasretle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.”
365 GÜN— Tunç Soyer (@tuncsoyer) July 1, 2026
Geçen yıl 1 Temmuzda gözaltına alınıp tutuklandım.
Tam 1 yıldır tutsağım.
Bu süre içerisinde Dünya Güneşin etrafında dönüşünü tamamladı. Biliyorum Dünyayı, Güneşi yine hep birlikte kucaklamamıza az kaldı… Kavuşacağız.
Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hasretle… pic.twitter.com/JoURsemXfi