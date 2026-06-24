Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde tahtakurusu alarmı

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde palyatif servisin, yaklaşık 1.5 aydır tahtakurusu istilası altında olduğu ortaya çıktı.

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf ve bakıma muhtaç hastaların tedavi gördüğü servisteki bu hijyen krizi; hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarında tedirginliğe yol açtı.

"HASTANE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMIYOR"

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, hastane yönetiminin gerekli tedbirleri almadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bugünün teknolojisiyle, binlerce vatandaşımızın hizmet aldığı bir devlet hastanesinde yaklaşık 1.5 aydır bir böcekten kurtulamamak düşündürücü. ‘Tahtakurusundan nasıl kurtuluruz’ diye internete yazsanız karşınıza onlarca çözüm yolu çıkarken idarenin 1,5 aydan bu yana bir böcekle baş edememesi acı bir gerçek. Tabii pek çok idarecimiz, asli görevleri olan vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmeti verme görevlerini unutarak, siyasilere, siyasi yakınlarına hizmet etmeyi görev edinmelerinin sonucu bugün yaşadığımız liyakatsizlik. Yöneticilere sesleniyorum; üzerinize vazife olmayan işlerle uğraşacağınıza asli görevlerinizi yapın.”