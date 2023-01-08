2023'te neler izleyeceğiz?

Yayınlanma: 08.01.2023 - 13:00

Güncelleme: 08.01.2023 - 13:00

Yıllar sonra devam halkasıyla geri dönen klasikler, hayranlarını hayal kırıklığına uğratan dev bütçeli diziler, korku sinemasında yaşanan heyecan verici hareketlilik ve pek tabii bir türlü sonu gelmeyen çizgi roman uyarlamaları...

Evet 2022, pandemi sonrası yaşanan sinemasal patlamayı fazlasıyla hissettiğimiz ve en önemlisi, kişisel listelerimize birden fazla “parlak” filmi not edebildiğimiz bir sene oldu. Fakat yeni yılın da en az selefi kadar verimli olacağını, epeydir merakla beklediğimiz birkaç önemli yapımların gelişiyle öngörmek mümkün.

İşte, aksiyon bombalarından bilimkurgu şaheserlerine ve korku türünün taze örneklerine, 2023’ün heyecanla beklediğimiz filmleri...

DUNE: PART TWO

Bilimkurgu türünün en iyi romanlarından biri olan Dune’un Denis Villeneuve imzalı 2021 tarihli uyarlaması, tam anlamıyla “çölde” vaha etkisi yarattı ve hızlıca çağdaş bir başyapıta dönüştü. Villeneuve’ün romana büyük bir sadakatle tasarladığı bol Oscar’lı eserin ikinci bölümü sonunda bu yıl gösterime giriyor.

OPPENHEIMER

İşte Christopher Nolan fanatiklerinin ve Cillian Murphy hayranlarının beklediği buluşma... Cillian Murphy’nin atom bombasının yaratıcılarından J. Robert Oppenheimer’a yaşam verdiği Oppenheimer’ın kadrosu ise Robert Downey Jr.’dan, Rami Malek’e, Kenneth Branagh’a değin yıldız isimlerle dolu...

JOHN WICK: CHAPTER 4

Serinin ilk halkasıyla bile aksiyon sinemasında kendisine haklı bir yer edinen John Wick’in devam filmlerinin gelmesi kaçınılmazdı. Ancak itiraf etmeliyiz ki hiçbirimiz bu denli stilize bir dönüşüm beklemiyordu. Keanu Reeves’in, Bill Skarsgard’la karşı karşıya geldiği bu neo-noir aksiyon, salgın nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından 2023’te gösterime girecek.

MISSION IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING PART ONE

Gün geçmiyor ki Tom Cruise, yeni bir aksiyon bombasıyla daha karşımıza çıkmasın... Geçtiğimiz yıl Top Gun: Maverick ile izlediğimiz yıldız oyuncu, ölüme meydan okuduğu sahneleriyle şimdiden gözde olan casus gerilim serisinin yedinci bölümün Mission Impossible’da yeniden ajan Ethan Hunt rolünde...

BARBIE

Gelmiş geçmiş en ünlü oyuncak bebeğin bir karakter olarak sinemaya uyarlanması başlangıçta kulağa ilginç gelse de Margot Robbie’li ve Ryan Gosling’li set fotoğraflarından sonra bir o kadar “neon pembe” bir hal aldı. Greta Gerwig ve Noah Baumbach’ın senaryolaştırdığı film, fragmanındaki 2001: A Space Odyssey göndermesiyle bile eğlenceli olacağını kanıtlıyor.

BEAU IS AFRAID

İki filmden mürekkep kısa filmografisiyle bile kendine özgü bir sinema dili oluşturan ve bilhassa Hereditary’yi korku klasikleri arasına sokmayı başaran Ari Aster’in filmi Beau is Afraid, bu yılın merakla beklenen yapımları arasında... A24 yapımlarından biri olan filmin başrolünde ise Joaquin Phoenix yer alıyor.

THE EXORCIST

William Friedkin imzalı korku klasiği The Exorcist, pek çok devam filminden sonra bu kez David Gordon Green yönetiminde karşımızda... Halloween serisinde açtığı yaralardan sonra Green ismi bir parça telaş yaratsa da Ellen Burstyn’ın, 1973’teki Chris MacNeil rolüne geri dönmesi heyecan verici...

CREED III

Rocky serisine nefis bir spin-off olarak eklemlenen Creed’in yıllar sonra gelen üçüncü bölümünde yönetmen koltuğuna bu kez, filmin aynı zamanda başrolünü oynayan Michael B. Jordan oturuyor. Jordan’ın ilk yönetmenlik denemesi olacak filmin akıbeti merak konusu...

KILLERS OF THE FLOWER MOON

Martin Scorsese’nin vizyon tarihi ertelenen filmi Killers of the Flower Moon, nihayet bu yıl seyircisiyle buluşuyor. 1920’lerdeki Osaga cinayetleri ve FBI’ın doğuşunu konu edinen bu heyecan verici suç dramasının başrollerinde ise Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro var.

MAXXXINE

Ti West’in, geçtiğimiz yıl korku severlere yaşattığı “ziyafetin” son halkası, X ve Pearl’ün devamı MaXXXine de bu sene gösterime girmesi planlanan filmler arasında. Başrolde yeniden Mia Goth yer alıyor.