Bitirim İkili 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 08.01.2023 - 11:38

Güncelleme: 08.01.2023 - 11:38

Bitirim İkili 3 (Rush Hour 3), yönetmenliğini Brett Ratner, senaristliğini Jeff Nathanson ve Ross LaManna'nın üstlendiği, 2007 yapımlı bir aksiyon/komedi filmidir.

BİTİRİM İKİLİ 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Los Angeles'ın kilometrelerce uzağında, Paris'in kalbinde bir sır yatmaktadır. Sırrı öğrenen Büyükelçi Han ise bunu açığa çıkarmak üzeredir. Dünyaca ünlü organize terör örgütü Triad'ın bilgilerine ulaşan Han, örgütün zirvesi Shy Shen'in gerçek kimliğini Dünya Suç Mahkemesine'ne açıklamasına kısa bir süre kala bir suikast kurşunuyla susturulur. Triad sırlarının ortaya çıkmasını engellemek için her şeyi yapabilir ve onları durdurmanın sadece bir yolu vardır.

BİTİRİM İKİLİ 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Chris Tucker

Hiroyuki Sanada

Youki Kudoh

Noémie Lenoir

BİTİRİM İKİLİ 3 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bitirim İkili 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.