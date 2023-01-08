Barbarları Beklerken filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2019 yılında vizyona giren Barbarları Beklerken filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Barbarları Beklerken filminin konusu ne? Barbarları Beklerken filminin oyuncuları kim? Barbarları Beklerken filminin IMDb puanı kaç?
Barbarları Beklerken (Waiting for the Barbarians), yönetmenliğini Ciro Guerra, senaristliğini J.M. Coetzee'nin üstlendiği, 2019 yapımlı bir dram/aksiyon filmidir.
BARBARLARI BEKLERKEN FİLMİNİN KONUSU NE?
Uçsuz bucaksız toprakları olan bir imparatorlukta, kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı bir bölgede barbarların ayaklanma çıkaracağı duyulması üzerine acımasızlığı ile nam salmış bir komutan ve beraberinde askerleri gönderilir. Yıllardır kalenin güvenliğinden sorumlu olan sulh yargıcının otoritesini sarsan bu durum, yerlilere karşı büyük zorbalık ve zulümle sonuçlanır. Olayların durulmaması üzerine, komutan ve askerleri bir görev için kaleden ayrıldıklarında yerlerine yeni bir birlik gelir. Bu birliğin başındaki genç asker Mandel kalenin tüm yetkilerini ele geçirse de düzeni sağlamak için bundan fazlasına ihtiyaç duyacaktır.
Barbarları Beklerken FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mark Rylance
Johnny Depp
Robert Pattinson
Gana Bayarsaikhan
Greta Scacchi
Barbarları Beklerken FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Barbarları Beklerken filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.
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