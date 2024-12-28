2024'ün son Cumhuriyet Pazar'ı yine dopdolu!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 13:48

Güncelleme: 28.12.2024 - 13:48

2024’ün son Cumhuriyet Pazar’ı geride bıraktığımız yıldan kalanlar ve yılbaşı hazırlıklarıyla dolu içeriklerle karşınızda…

- Psikolog Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, 2024 biterken Türkiye’nin ruh halini Deniz Ülkütekin’le konuştu: Artık yetişkinliğe geçmeliyiz.

- 2025 için geri sayımı nerede yapacağına karar veremeyenler için Burçak Şener’den dört gurme öneri.

- Ayça Ceylan’dan 2024’e ilişkin küçük bir çevre almanağı.

- Prof. Dr. Üstün Dökmen boyutsallık kavramı üzerinden yıla bir bakış attı.

- Başak Bıçak, yılın en iyi dizilerini sıraladı.

- Orhun Atmış’tan son dakikacılar için kimseyi üzmeyecek hediye önerileri

- Yeni yılda hedefiniz seyahat etmek olsun. Neden mi? Alican Elkorek açıklıyor.

- Genç müzisyen Yelda Altunal müziğe başlangıç öyküsünü Orhun Atmış’a anlattı.

- Ömür Tanyel, mistik toplulukların en ilgisini çeken konulardan olan berrak rüyayı (Lucid dream) mercek altına aldı.

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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