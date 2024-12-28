2024'ün son Cumhuriyet Pazar'ı yine dopdolu!
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
2024’ün son Cumhuriyet Pazar’ı geride bıraktığımız yıldan kalanlar ve yılbaşı hazırlıklarıyla dolu içeriklerle karşınızda…
- Psikolog Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, 2024 biterken Türkiye’nin ruh halini Deniz Ülkütekin’le konuştu: Artık yetişkinliğe geçmeliyiz.
- 2025 için geri sayımı nerede yapacağına karar veremeyenler için Burçak Şener’den dört gurme öneri.
- Ayça Ceylan’dan 2024’e ilişkin küçük bir çevre almanağı.
- Prof. Dr. Üstün Dökmen boyutsallık kavramı üzerinden yıla bir bakış attı.
- Başak Bıçak, yılın en iyi dizilerini sıraladı.
- Orhun Atmış’tan son dakikacılar için kimseyi üzmeyecek hediye önerileri
- Yeni yılda hedefiniz seyahat etmek olsun. Neden mi? Alican Elkorek açıklıyor.
- Genç müzisyen Yelda Altunal müziğe başlangıç öyküsünü Orhun Atmış’a anlattı.
- Ömür Tanyel, mistik toplulukların en ilgisini çeken konulardan olan berrak rüyayı (Lucid dream) mercek altına aldı.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın...
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