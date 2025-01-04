2025’in ilk Cumhuriyet Pazar'ı yine dopdolu!
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla 2025’in ilk Cumhuriyet Pazar'ı gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
2025’in ilk pazarına keyifle girmek isteyenler için ilk adres Cumhuriyet Pazar.
- Mesleğini artık farklı bir boyutta ele alan Meltem Cumbul ilk kitabını ve nasıl 10 yıl işsiz bırakıldığını Deniz Ülkütekin’e anlattı.
- Prof. Dr. üstün Dökmen iletişimin farklı boyutlarını ve sağlıklı iletişim kurmak için gerekli olanları kaleme aldı.
- 2025’te dünya için bir adım atın. İklim iyimseri olun ve harekete geçin. Nasıl mı? Ayça Ceylan yanıtlıyor.
- Sanatta demode kalmayın! En güncel sanat akımlarını Bala Gürcan Madra kaleme aldı.
- Türkiye’nin köklü mirasını çağdaş tasarım anlayışıyla bir araya getiren Neolonca’yı Orhun Atmış kaleme aldı.
- 2025’te dijital platform izleyicileri hangi içerikleri izleyecek? Yanıt Başak Bıçak’tan.
- Küçük çocuğunuzla diyar diyar sorunsuz gezebilmek için yapmanız gerekenler adım adım Dilşad Çelebi’den.
- Osmanlı’nın işgal yıllarında yetimlerin hakkı naısl gasp edildi? Cumhuriyet onları nasıl korudu? Şaduman Halıcı kaleme aldı.
- Çağlar ötesinden zaman sorgulamalarını Ayşe Acar inceledi.
- Güven Baykan, Türk sanatının öncüsü Mihri Müşfik’in yaşamını kaleme aldı.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
- Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.
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