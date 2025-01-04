2025’in ilk Cumhuriyet Pazar'ı yine dopdolu!

Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla 2025’in ilk Cumhuriyet Pazar'ı gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

2025’in ilk Cumhuriyet Pazar'ı yine dopdolu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 11:48

2025’in ilk pazarına keyifle girmek isteyenler için ilk adres Cumhuriyet Pazar. 

- Mesleğini artık farklı bir boyutta ele alan Meltem Cumbul ilk kitabını ve nasıl 10 yıl işsiz bırakıldığını Deniz Ülkütekin’e anlattı.

- Prof. Dr. üstün Dökmen iletişimin farklı boyutlarını ve sağlıklı iletişim kurmak için gerekli olanları kaleme aldı.

- 2025’te dünya için bir adım atın. İklim iyimseri olun ve harekete geçin. Nasıl mı? Ayça Ceylan yanıtlıyor.

- Sanatta demode kalmayın! En güncel sanat akımlarını Bala Gürcan Madra kaleme aldı.

- Türkiye’nin köklü mirasını çağdaş tasarım anlayışıyla bir araya getiren Neolonca’yı Orhun Atmış kaleme aldı.

- 2025’te dijital platform izleyicileri hangi içerikleri izleyecek? Yanıt Başak Bıçak’tan.

- Küçük çocuğunuzla diyar diyar sorunsuz gezebilmek için yapmanız gerekenler adım adım Dilşad Çelebi’den.

- Osmanlı’nın işgal yıllarında yetimlerin hakkı naısl gasp edildi? Cumhuriyet onları nasıl korudu? Şaduman Halıcı kaleme aldı.

- Çağlar ötesinden zaman sorgulamalarını Ayşe Acar inceledi.

- Güven Baykan, Türk sanatının öncüsü Mihri Müşfik’in yaşamını kaleme aldı.

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

- Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.


Etiketler: #Cumhuriyet Pazar #Meltem Cumbul #güven baykan #Üstün Dökmen

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