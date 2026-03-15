Ben, kendim ve dijital ikizim

Dijital bir “doppelganger”ınız (tıpkısının aynısı) olduğunu düşünün; sizin yerinize e-postalarınızı yanıtlıyor, çevrimiçi toplantılara giriyor, arkadaşlarınızla görüşme ayarlıyor…

Teknoloji, önceden bilimkurgu yapımlarında seyrettiğimiz pek çok şeyi mümkün kılma aşamasına yaklaşıyor. Bu noktada en dikkat çekici adımlardan biri de önümüzdeki yıllarda yaşamımızın daha görünür bir parçası haline gelmesi beklenen “dijital ikizler”.

Dijital ikiz aslında insan odaklı bir kavram değil. Hemen her büyük teknolojik gelişim gibi, ilk olarak endüstri ve mühendislik alanındaki gereksinimlerden doğdu.

Kavramın çerçevesi 2002 yılında ürün yaşam döngüsü yönetimi çalışmaları kapsamında ortaya kondu; “dijital ikiz” terimi ise daha sonra NASA’daki araştırmalar sırasında kullanılmaya başlandı. Amaç, fiziksel bir sistemin sanal bir karşılığını oluşturarak olası sorunları önceden görmek, farklı senaryoları test etmek ve performansı analiz etmekti.

Örneğin bir uzay aracı veya karmaşık bir makine için oluşturulan dijital model, gerçek sistemde ortaya çıkabilecek arızaları önceden simüle etmeyi mümkün kılıyordu.

“Nesnelerin interneti” (IoT) teknolojilerinin gelişmesiyle dijital ikiz kavramı hızla önem kazandı. Bugün bu yaklaşımın sağlık alanına taşınması da tartışılıyor. Kişiye ait genomik veriler, tıbbi kayıtlar ve giyilebilir cihazlardan elde edilen bilgilerle oluşturulan “tıbbi ikizler”, bazı operasyonların veya tedavi süreçlerinin sanal ortamda test edilmesine olanak sağlayabilir.

Tıp dünyası, bu tür modellerle riskleri azaltmayı ve kişiye özel tedavi yöntemlerini geliştirmeyi hedefliyor. Ancak bu alanın hâlâ gelişmekte olduğu ve büyük ölçüde araştırma aşamasında bulunduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

İnsan sağlığı gibi kritik alanlarda çalışmalar sürerken reklam, pazarlama ve eğlence sektörleri dijital kopyalar konusunda çok daha hızlı hareket ediyor.

İNFLUENCER’LARIN SANAL İKİZLERİ

Geçen yılın son ayları özellikle sosyal medyada ve influencer çevrelerinde oldukça hareketliydi. MrBeast gibi dünyaca ünlü içerik üreticileri yapay zekâ destekli dijital avatarlarla içerik üretme denemeleri yaparken Aitana Lopez ve Milla Sofia gibi tamamen yapay zekâ ile oluşturulmuş sanal influencer’lar da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Bu durum, dijital karakterlerin gelecekte gerçek içerik üreticilerinin yerini alıp alamayacağı yönünde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bu gelişmeleri “Influencer’lar zaten bize sanal bir dünya sunuyorlar; gerçek veya yapay olmalarının ne önemi var?” diyerek küçümsemek mümkün. Ancak dijital kopyalar yalnızca sosyal medya fenomenlerini ilgilendiren bir konu olmaktan hızla çıkıyor.

Bugün sıradan kullanıcılar bile HeyGen veya Synthesia gibi platformlar aracılığıyla kendi görüntülerine ve seslerine benzeyen yapay zekâ avatarları oluşturabiliyor. Bu avatarlar videolar üretebiliyor, mesajlar iletebiliyor ve bazı durumlarda kullanıcı adına iletişim kurabiliyor.

DİJİTAL HAYALETLER

Dijital ikiz tartışmasının en hassas alanlarından biri ise “yas teknolojisi” (grief tech) olarak adlandırılan uygulamalar.

Kaybedilen yakınların ses kayıtları, mesajları ve görüntülerinin yapay zekâ sistemlerine yüklenmesiyle oluşturulan sanal kopyalar, “Ölümsüzlük bir hak mı yoksa bir takıntı mı?” sorusunu gündeme getiriyor.

Uzmanlar, bu tür “dijital hayaletlerin” bazı durumlarda sağlıklı yas sürecini zorlaştırabileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca bu sistemler rıza, biyometrik kimlik güvenliği ve kişisel verilerin korunması gibi ciddi etik sorunları da beraberinde getiriyor.

İŞ DÜNYASINDA YENİ TREND

İş dünyasında da dijital ikiz kavramı giderek daha fazla tartışılıyor. Burada söz edilen ikizler, mekanik sistemlerin kopyalarından çok bireylerin davranış kalıplarını modellemeye odaklanıyor.

Toplantı kayıtları, müşteri verileri ve kurumsal analizlerle beslenen bu modeller yalnızca rapor üretmekle kalmıyor; belirli bir kişinin belirli koşullar altında nasıl karar verebileceğine yönelik öngörüler de sunabiliyor.

Amaç, ekiplerin bu dijital modellerle etkileşime girerek karar süreçlerini hızlandırması ve daha veri temelli bir yönetim anlayışı geliştirmesi.

HER YERDE DİJİTAL İKİZLER

Trafik ve afet yönetimi: Büyük kentlerin dijital ikizleri, bir yolda kaza olduğunda veya bir fırtına yaklaştığında “Trafiği şu yöne yönlendirirsek ne olur?” sorusunun simülasyonunu saniyeler içinde yapabiliyor.

Enerji tasarrufu: Güneşin konumuna göre hangi binanın ne kadar soğutulması gerektiği, dijital bina modelleri sayesinde önceden hesaplanabiliyor. Moda: Kullanıcının ölçülerine göre oluşturulan dijital avatarlar, bir giysinin satın alınmadan önce kişinin üzerinde nasıl görüneceğini gösterebiliyor.